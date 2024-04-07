زى المخبز بالظبط.. المنين الصعيدى بطريقة سهلة وبسيطة

المنين هو نوع من المعجنات التي تصنع من العجين المخمر المحشو بالتمر أو العجوة أو الملبن، وهو من أشهر الأطباق الشعبية في صعيد مصر، حيث يقدم في المناسبات الاجتماعية والاحتفالات الدينية.

المكونات

2 كيلو دقيق

4 أكواب سمن

كوب زيت

3 أكواب ماء دافئ

3 ملاعق كبيرة خميرة فورية

2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة كبيرة سكر

3 ملاعق كبيرة شمر مطحون

3 ملاعق كبيرة ينسون مطحون

3 ملاعق كبيرة سمسم

الحشوة

عجوة أو ملبن

1/2 كوب ماء دافئ

طريقة التحضير

في وعاء كبير، نخلط الدقيق والبيكنج بودر والملح والسكر والشمر والينسون والسمسم.

نضيف الخميرة إلى الماء الدافئ ونتركها 5 دقائق حتى تتفاعل.

نضيف خليط الخميرة إلى خليط الدقيق ونعجن جيدًا حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية.

نغطي العجينة ونتركها ترتاح في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.

نقسم العجينة إلى كرات متساوية ونفرد كل كرة على شكل دائرة رقيقة.

نضع الحشوة في وسط كل دائرة ونغلقها على شكل هلال.

نرص المنين في صينية فرن مدهونة بالزيت ونتركه يرتاح لمدة 15 دقيقة.

ندهن المنين بخليط من الماء والبيض.

نخبز المنين في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20-25 دقيقة حتى يصبح لونه ذهبيًا.

نصائح مهمة

يمكنك إضافة المزيد من السمن أو الزيت للحصول على منين أكثر طراوة.

يمكنك إضافة أي نوع من أنواع الحشوة التي تفضلها، مثل التمر أو الجوز أو اللوز.

يمكنك تزيين المنين بالسمسم أو الفستق الحلبي أو اللوز.

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