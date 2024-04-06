موعد آذان المغرب اليوم السبت 27 رمضان 2024.. وأدعية الإفطار

تزداد معدلات البحث عن موعد آذان المغرب اليوم السبت 27 رمضان 2024، لارتباطه بتناول الإفطار والذي يحرص كثيرون على تناوله عند الأهل والأصدقاء.

ويبدأ المسلمون بالإمساك عن الطعام والشراب ساعات طويلة منذ الفجر وحتى مغرب الشمس، وتختلف ساعات الصيام من محافظة لأخرى، بحسب موقعها الجغرافي والنطاق الزمني المترتب عن ذلك.

ويُشير علماء الفلك إلى أن موعد أذان صلاة المغرب يتغير يوميًا خلال شهر رمضان 2024، حيث يتأخر بمقدار دقيقة أو دقيقتين كل يوم.

موعد آذان المغرب اليوم السبت 27 رمضان 2024

نعرض موعد آذان المغرب اليوم السبت 27 رمضان 2024 في عدد من محافظات الجمهورية من خلال الإمساكية الرمضانية التي أعدها خبراء الهيئة العامة للمساحة المصرية حيث جاء توقيت الأذان كما يلي:-

موعد الأذان لصلاة المغرب في العاصمة الادرية 6.17 مساء.

موعد الأذان لصلاة المغرب في القاهرة 6.17 مساء.

موعد الأذان لصلاة المغرب في الجيزة 6.17 مساء.

موعد الأذان لصلاة المغرب في الاسكندرية 6.17 مساء.

موعد الأذان لصلاة المغرب في مطـروح الساعة 6:33 مساء.

موعد الأذان لصلاة المغرب في دمياط 6.17 مساء.

موعد الأذان لصلاة المغرب في كفر الشيخ الساعة 6:18 مساء.

موعد الأذان لصلاة المغرب في شرم الشيخ الساعة 6:3 مساء.

موعد الأذان لصلاة المغرب في الفيوم 6.18 مساء.

موعد الأذان لصلاة المغرب في المنيا الساعة 6:17 مساء.

موعد الأذان لصلاة المغرب في قـنا الساعة 6:8 مساء.

موعد الأذان لصلاة المغرب اليوم في الغردقـة الساعة 6:4 مساء.

موعد الأذان لصلاة المغرب في اسيوط 6.15 مساء.

موعد الأذان لصلاة المغرب في سوهاج 6.13 مساء.

موعد الأذان لصلاة المغرب في الاقصر الساعة 6:09 مساء.

موعد الأذان لصلاة المغرب في اسوان 6.07 مساء.

دعاء الصائم عند الإفطار

من الأدعية المستحبة للصائم عند الإفطار: "اللهم إنّي أسألُكَ برحمتِكَ التي وسِعَتْ كلَّ شيءٍ أن تغفِرَ لي"، "اللهمَّ لكَ صمتُ، وعلى رِزْقِكَ أفطرتُ"،

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