السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

أكثر من 4200 شكوى خلال شهر.. التموين تُعالج تلاعب المخابز وارتفاع أسعار السلع

المخابز
المخابز

 أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم السبت، عن معالجتها لأكثر من 4200 شكوى خلال شهر مارس الماضي، وذلك من خلال منظومة الشكاوى التي تهدف إلى ضبط الأسواق وضمان توفير السلع والخدمات للمواطنين بأسعار مناسبة.

وتنوعت الشكاوى بين تلاعب بعض المخابز في وزن أو جودة الخبز المدعم، وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، وسوء جودة بعض السلع المعروضة، ورفع سعر بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح عنها، وشكاوى سوء الخدمة من بعض بدالي التموين.

 

جهود جهاز حماية المستهلك

من جانب آخر، تلقى جهاز حماية المستهلك 936 شكوى تتعلق بالمبالغة في رفع أسعار بعض السلع الأساسية أو حجبها، بما يضر بمصلحة المواطن، وتضمنت هذه الشكاوى السلع الغذائية، والأجهزة والسلع المعمرة، والإعلانات المضللة، وغيرها.

وقد تم إنهاء وإزالة أسباب 712 شكوى وبلاغًا من هذه الشكاوى، بينما جار استكمال فحص باقي الشكاوى.

 

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الرد على شكاوى 

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية اهتمام الحكومة بالتعامل مع شكاوى المواطنين التي وردت عقب الإعلان عن الأسعار الجديدة للبنزين والسولار.

وتلقت منظومة الشكاوى 1225 شكوى وبلاغًا من عدد من المواطنين بمحافظات الجمهورية المختلفة، منها 1116 شكوى بشأن ارتفاع تعريفة الركوب، و96 شكوى بشأن ادعاء عدم التزام بعض الموردين بسعر أسطوانات البوتاجاز.

وبعد دراسة وفحص الشكاوى والبلاغات، تم توجيهها إلى الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

 

حماية حقوق المواطنين

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على التزامها بحماية حقوق المواطنين وضمان توفير السلع والخدمات بأسعار مناسبة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التواصل مع منظومة الشكاوى على الرقم 19959 أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة للإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى.

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