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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم 27 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه والدولار

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

تصدر سعر الريال السعودي اليوم 27 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه والدولار مؤشرات البحث العالمية من جانب المواطنين، حيث تشهد هذه الأيام تغيرات كبيرة في سعر صرف العملات الأجنبية لذا دائمًا يرغب الكثير من المواطنين في أول يومه بمعرفة سعر الصرف للعملة الأمريكية؛ لأنه يترتب عليه الكثير من المعاملات اليومية.

سعر الريال السعودي اليوم 27 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه والدولار

ننشر سعر الريال السعودي اليوم 27 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه والدولار حيث جاء سعر العملة السعودية مقابل الدولار.. 1 ريال سعودي يعادل 0.27 الدولار الأمريكي. 

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

وخلال السطور القادمة يقدم "الدستور" سعر صرف الريال السعودي اليوم 27 رمضان 2024 في البنوك والتي جاءت على النحو التالي:- 

سجل الريال السعودي في البنك المركزي نحو12.61 جنيه للشراء، وسعر و12.64 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى اليوم السبت 6-4-2024 مقابل الجنيه المصرى

 سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سجل الريال السعودي اليوم في بنك مصر إلى 12.61 جنيه للشراء، و12.64 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية إلى 12.59 جنيه للشراء، و12.64 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB بقيمة 12.55 جنيه للشراء، و12.64 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في بنك قناة السويس بقيمة  12.56جنيه للشراء، و12.65 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني عند 12.52 جنيه للشراء، و12.65 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مستوى 12.52 جنيه للشراء، و12.57 جنيه للبيع.

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استقرار سعر صرف الدولار وتباين اليورو والإسترلينى أمام الجنيه فى بداية التعاملات

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 6-4-2024

وسجل الريال السعودي بنك البركة الإسلامي إلى نحو 12.59 جنيه للشراء و12.64 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي نحو 12.54 جنيه للشراء و12.65 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي بنك البركة الإسلامي إلى نحو 12.52 جنيه للشراء و12.68 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي بنك الاستثمار العربي بنحو 12.53 جنيه للشراء و12.68 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو  12.68 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية 

سجل الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3.562 ليرة سورية.

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