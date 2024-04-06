السبت 06 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم 27 رمضان 2024

أسعار الفراخ البيضاء
أسعار الفراخ البيضاء

يزيد البحث عن أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم 27 رمضان 2024 عبر جوجل خلال الساعات الأولى من اليوم، حيث شهدت أسعار الطيور انخفاض واضح اليوم بعد استقرار الملحوظ  بالبورصة إذ وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء لنحو 90 جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم 27 رمضان 2024

نعرض للقراء أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم 27 رمضان 2024 والتي جاءت كما يلي:-

سعر اللحم الأبيض في بورصة الدواجن 90 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك في الأسواق 90  جينهًا.

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 6-4-2024

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سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 6-4-2024 بالجنيه المصرى والدولار

سعر الفراخ البلدي 27 رمضان في بورصة الدواجن 107 جينه وتصل للمستهلك 115 جينهًا. 

سعر الفراخ الامهات ابيض 27 رمضان في بورصة 75 جينة للكيلو وتصل للمستهلك 82 جنيهًا.

سجل سعر" اللحم الساسو "27 رمضان 2024 في بورصة الدواجن 92 جينه لتصل للمستهلك في الأسبوع بـ93 جنيهات.

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ننشر أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 6-4-2024 فى بورصة الدواجن

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت ساسو 27 رمضان 2024 سجل 14 للبيع و13 للشراء.

كتكوت ساسو بيور 27 رمضان 2024 سجل 15 للبيع و14 للشراء.

كتكوت بلدي  27رمضان 2024 سجل 6.75 للبيع و7 للشراء.

كتكوت هجين 27رمضان 2024 سجل 10 للبيع و9 للشراء. 

كتكوت جيل ثاني27  رمضان سجل 12 للبيع و11 للشراء.

كتكوت روزي بيور27  رمضان سجل 16 للبيع و15 للشراء.

سعر البيض البلدي اليوم

سجل سعر البيض الأبيض اليوم27 رمضان 2024  في الأسواق ليتراوح ما بين 155 و165 جنيهًا للطبق.

سجّل سعر البيض الأحمر اليوم  27 رمضان 2027 ما بين 155 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو 165 جنيهًا.

سجل سعر البيض البلدي اليوم السبت27 رمضان 2027 ما بين  160 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 165 و170 جنيهًا.

أسعار أجزاء الفراخ اليوم السبت 27 رمضان 2027 

  • سجل سعر الأوراك من 97 إلى 100 جنيه.
  • سعر الكبد والقوانص 105 جنيهات.
  • سجل كيلو الهياكل بـ60 جنيهًا.
  • سعر جوز الحمام 140 جنيهًا.
  • سعر البط 140 جنيهًا.
  • سعر الأرانب 120 جنيهًا.

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أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم 25 رمضان 2024

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