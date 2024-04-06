السبت 06 أبريل 2024
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اقتصاد

سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 6-4-2024 بالجنيه المصرى والدولار

الذهب
الذهب

شغل بال عشاق الذهب والمقبلين على الزواج معرفة سعر الذهب في مصر اليوم السبت 6-4-2024 بالجنيه المصري والدولار عبر جوجل، حيث ارتفعت أسعار الذهب اليوم ببداية التعاملات، حيث أن صعد عيار 21 الأكثر تداولًا بمبلغ 25 جنيها، وفيما يلي سعر الذهب اليوم طبقا لآخر مستويات معلنة من خلال الشعبة العامة لـ الذهب.

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 6-4-2024 بالجنيه المصري والدولار

وتنشر "الدستور" في هذه السطور القادمة سعر الذهب اليوم السبت 6 أبريل 2024، وأسعار الجنيه الذهب.

أسعار الذهب السبت 6 إبريل 2024

سجل الذهب عيار 24، اليوم السبت 6 إبريل 2024، نحو قيمة 3577.1 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21
ارتفع سعر الذهب عيار 21، اليوم السبت 6 إبريل 2024، نحو مبلغ 3130 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18
سجل سعر الذهب عيار 18، اليوم السبت 6 إبريل 2024، نحو قيمة 2682.9 جنيه.

سعر الجنيه الذهب
سجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 6 إبريل 2024 نحو مبلغ 25040 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب عالميًا
وعالميًا، سجل سعر الذهب اليوم السبت 6 إبريل 2024 نحو مبلغ 2321.5 دولار.

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أسعار سبائك الذهب اليوم السبت

شهد اليوم السبت 6 أبريل 2024 أسعار سبائك الذهب لعيار 24 للأوزان المختلفة الأسعار التالية:
سعر 1 جرام بدون مصنعية: 3548 جنيهًا.
سعر 2.5 جرام بدون مصنعية: 8870 جنيهًا.
سعر 5 جرامات بدون مصنعية: 17740 جنيهًا.
سعر 10 جرامات بدون مصنعية: 35480 جنيهًا.
سعر 20 جرامًا بدون مصنعية: 70960 جنيهًا.
سعر أونصة (31.1 جرام) بدون مصنعية: 110342 جنيهًا.
سعر 50 جرامًا بدون مصنعية: 177400 جنيه.
سعر 100 جرام بدون مصنعية: 354800 جنيه.

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أسعار الذهب عالميا اليوم

هل سعر الذهب عالميا مستقر في الفترة الأخيرة؟ والإجابة على هذا السؤال هي أنه من الصعب القول بأن سعر الذهب عالميا مستقر في الفترة الأخيرة، فقد شهدت أسعار الذهب تقلبات كبيرة خلال الأشهر الماضية، بشكل عام، يمكن القول أن سعر الذهب عالميا يشهد تقلبات كبيرة في الفترة الأخيرة، حيث بلغ سعر الذهب عالميا اليوم التالي: سعر أوقية الذهب:  بيع: 2287 دولارًا، والشراء: 2286 دولارًا.

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