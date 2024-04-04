30 جنيهًا انخفاضًا فى سعر الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات، اليوم الخميس، كما تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بعد أن سجلت الأوقية ارتفاعًا قياسيًا، وتجاوزت مستوى 2300 دولار للأوقية، إذ عززت تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة.

وتقدم الدستور نشرة يومية بمتوسط أسعار الذهب اليوم المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

30 جنيهًا انخفاضًا في سعر الذهب اليوم

وسجل أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 30 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات، أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار21 مستوى 3100 جنيه، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 14 دولارًا، لتسجل مستوى 2286 دولارًا، بعد أن لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق في تعاملاتها الفورية عند 3204 دولارات.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 3543 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2657 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2067 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24800 جنيه.

أسعار الذهب سابقا

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بنحو 30 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3100 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3130 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 20 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2280 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2300 دولار.

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع في أسعار الذهب نتيجة توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية.

كانت أسعار الذهب سجلت حالة من الاستقرار الأسبوع الماضي على المستوى المحلي بعد قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء نهائيًا واستقرار الأسواق بشكل عام.