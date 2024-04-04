حبس متهمين بعد ضبط ورشة لدمغ الذهب شمال أسوان

قررت نيابة مدينة نصر النوبة شمال محافظة أسوان، حبس متهمين ٤ أيام على ذمة التحقيق بعد ضبط ورشة بمنطقة خريت تخصصت في دمغ الذهب وتصنيعه.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات سرية وصلت إلى المقدم أحمد ثروت رئيس مباحث نصر النوبة، تفيد بوجود ورشة بمنطقة خريت بدمغ الذهب وتصنيعة بالمخالفة القانونية.

وبعد استئذان النيابة قامت قوة من مباحث المركز برئاسة النقيبين أيمن شامة وحسين السكران باقتحام الورشة بمنطقة خريت.

وأسفرت واقعة الاقتحام عن العثور على مبلغ مالي قدر بمليون و173 ألف جنيه، بالإضافة إلى 900 جرام من الذهب وضبط متهمين.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيق.