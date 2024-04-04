الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وفيات ومصابون فى حادث تصادم تريلا بمركبات توك توك واقتحام قهوة بأسوان.. صور

حادث تصادم تريلا
حادث تصادم تريلا بمركبات توكتوك واقتحام قهوة بأسوان

وقع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل تريلا بعدد من مركبات التوك توك، ما أدى إلى اقتحام السيارة لمقهى عليه عدد من المواطنين، مساء الأربعاء، وذلك عند منطقة الصداقة القديمة في مدينة أسوان. 

وتبين بوصول الجهات المختصة عند منطقة الحادث وجود عدد من الوفيات والمصابين ولم يتم حصرهم حتى الآن. 

تفاصيل الواقعة 

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة فى أسوان، إخطارا بوقوع حادث تصادم فى منطقة الصداقة القديمة التابعة لدائرة المدينة، مما أسفر عن وقوع أعداد من الوفيات والمصابين. 

وبانتقال الجهات المختصة إلى مكان الحادث تبين من التحريات الأولية أن سيارة نقل ثقيل كانت قادمة من طريق المدينة الصناعية، وانحرفت عجلة القيادة من السائق، فاصطدمت بعدد من  مركبات الـ"توك توك"، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص ووجود وفيات ولم يتم حصرهم حتى الآن.

كما أنه بعد وقوع التصادم بين سيارة النقل الثقيل "التريلا" والتكاتك اقتحمت التريلا مقهى بجوار هايبر، وأصابت عددا من الأشخاص جار حصرهم، ونقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها. 

حادث تصادم تريلا بمركبات توكتوك واقتحام قهوة بأسوان
حادث تصادم تريلا بمركبات توكتوك واقتحام قهوة بأسوان
حادث تصادم تريلا بمركبات توكتوك واقتحام قهوة بأسوان
حادث تصادم تريلا بمركبات توكتوك واقتحام قهوة بأسوان
حادث تصادم تريلا بمركبات توكتوك واقتحام قهوة بأسوان
حادث تصادم تريلا بمركبات توكتوك واقتحام قهوة بأسوان
حادث تصادم وفيات تريلا تكاتك

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