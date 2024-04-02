محافظ أسوان: العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق مقومات النجاح لمنظومة التأمين الصحى

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الاجتماع التنسيقى للمجلس الإقليمى للصحة، وذلك بحضور أعضاء ومقرر المجلس وممثل فرع هيئة الرقابة الإدارية.

وتضمنت أبرز محاور الاجتماع: التحقيق التكامل والتناغم بين مختلف الجهات، والعمل بروح الفريق الواحد وفقًا لرؤية متكاملة، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بما يساهم فى تحقيق كافة مقومات النجاح لمنظومة التأمين الصحى الشامل فور تطبيقها بشكل فعلى، وبالتالى توفير مختلف متطلبات ومستلزمات دواعى إنقاذ الحياة داخل الصروح الطبية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وهو الذى يأتى متواكبًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن.

تنفيذ مشروع تطوير وإحلال وتجديد ورفع كفاءة مستشفى أسوان للتأمين الصحى

ومن جانبه؛ أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على أهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع تطوير وإحلال وتجديد ورفع كفاءة مستشفى أسوان للتأمين الصحى، وزيادة المفارم المخصصة للتخلص الآمن من النفايات، مع البدء فى إجراءات تنفيذ مشروع المركز المتكامل لزراعة الأعضاء بمدينة أسوان الجديدة، وخاصة زراعة الكلى، فضلًا عن تفعيل دور إدارة العلاج الحر فى تطبيق معايير وإشتراطات هيئة الإعتماد والرقابة لإنهاء التراخيص للمنشآت الصحية، مع تأهيل الكوارد البشرية من أطقم الأطباء والتمريض والفنيين والإداريين للتعامل بالسلوكيات الراقية مع الحالات المرضية، ووضع خطط زمنية لتشغيل المستشفيات بما يساهم فى تحقيق الجاهزية الكاملة والتكامل لكافة عناصر النجاح لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بشكل نموذجى فى ظل ما شهدته مختلف الصروح الطبية، ودعم بعضًا منها بأماكن للسياحة العلاجية لتتحول إلى بانوراما جمالية ذات جودة عالية.

وشدد محافظ أسوان، على ضرورة أن يتوازى مع ذلك وضع آلية لتفعيل دور اللجان الطبية المتخصصة للأمراض المختلفة، وتوفير العلاج الخاص بالمرضى وذلك يتحقق من خلال ميكنة الصيدليات للسيطرة الكاملة على توافر الأدوية، علاوة على استكمال توفير أى من الخدمات الصحية غير المتاحة بالمستشفيات حتى يتسنى تقديم الرعاية الطبية والعلاجية المتكاملة لأبناء المحافظة، ويساهم فى تخفيف الأعباء المالية ومشقة السفر إلى المحافظات الأخرى، فضلًا عن تطبيق أسلوب للتعامل مع بعض الأمراض داخل منظومة التأمين الصحى الشامل من حيث الإحالات والتدخلات الجراحية، والتعاقد مع مختلف التخصصات والإستعانة بالخبراء من خارج المحافظة ليصب كل ذلك فى صالح المواطن الأسواني، وأيضًا للأفواج السياحية الزائرة لعروس المشاتى.