الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رسائل الرئيس.. محافظ أسوان: الولاية الجديدة ستكون بداية لإنجازات أخرى متتالية

محافظ أسوان
محافظ أسوان

يشهد، اليوم الثلاثاء، تأدية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، اليمين الدستورية، لبدء فترة رئاسية جديدة. 

من ناحيته، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تولى حكم مصر في فترة صعبة جدًا وأجواء من الفوضى والانهيار الاقتصادى، ولكنه فى فترة وجيزة استطاع أن يعيد ترميم السفينة من جديد، وعاد إلى كل مواطن مصرى شعور الأمان الذي كان يفتقده من قبل.

وأضاف اللواء أشرف عطية، لـ"الدستور"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع أن يعيد لمصر مكانتها وقيمتها وهيبتها على المستويين الدولى والإقليمى خارجيًا، كما شهدت جميع محافظات الجمهورية بلا استثناء إنجازات متتالية وكبرى في جميع القطاعات، وفى مقدمتها محافظة أسوان تجعل المصرى فخورًا ببلده وانتمائه لها.

إنجاز مشروعات عديدة لم يشهدها تاريخ مصر الحديث 

وأوضح أشرف عطية أنه خلال السنوات الأخيرة تم إنجاز العديد من المشروعات التى لم يشهدها تاريخ مصر الحديث بالقطاعات المختلفة، من أبرزها المشروعات التي ساهمت في إحداث طفرة كبيرة في الريف المصري من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي ساهمت في تغير حياة المواطنين، وحولت جميع القرى من فقيرة ومعدومة الخدمات إلى مدن مصغرة تحتوي على كل الخدمات، وكذلك مشروعات منظومة التأمين الصحى الشامل وتحيا مصر وإحلال وتجديد البنية التحتية، علاوة على مشروعات التطوير والتجميل والتحديات والمحاور والكبارى وازدواج الطرق السريعة.

وحول الولاية الجديدة لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، قدم محافظ أسوان، عبر "الدستور"، التهنئة لرئيس الجمهورية، معتبرًا أنها ستكون فترة سيجني فيها جميع المواطنين ثمار المشروعات التي تم إنشاؤها التي ستسهم في تحويل معيشة المواطنين إلى أفضل.


وتابع محافظ أسوان أن الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي ستكون بداية لإنجازات أخرى متتالية ستعبر بمصر حتمًا لبر الأمان، وسوف تصنع مجدًا جديدًا لكل الأجيال الحالية والقادمة.

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