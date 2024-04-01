ضمن "حياة كريمة".. محافظ أسوان يتابع نسب تنفيذ 33 مشروعًا بقرية أبوسمبل

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على استمرار الجولات الميدانية لتفقد الجهود المبذولة ومتابعة معدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية بالمبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة".

وكلف محافظ أسوان بسرعة التنسيق والتعاون لإزالة كل المعوقات والمشكلات أولًا بأول، لضمان الانتهاء من جميع المشروعات في مواعيدها المحددة والبدء في تشغيلها، لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية بجميع القرى والنجوع المستهدفة.

تفقد 33 من المشروعات الجارية بقرية أبوسمبل

ومن جانبه أشار اللواء ياسر عبدالشافي السكرتير العام المساعد إلى قيام وحدة حياة كريمة بمواصلة المرور الميداني، لتفقد عدد 33 من المشروعات الجارية بقرية أبوسمبل بمركز نصر النوبة، ويستفيد منها 12 ألفًا و600 مواطن ومواطنة من الأهالي موزعين على 8 قرى فرعية ونجوع وتوابع.

الانتهاء من 19 مشروعًا بنسبة 100%

وأوضح أنه تم الانتهاء من 19 مشروعًا بنسبة 100% وهى تضم مشروعات إنشاء المجمع الخدمي والمجمع الزراعي والسوق الأسبوعية، علاوة على مشروعات إنشاء وتطوير عدد 7 مدارس و3 مراكز للشباب ووحدة الإسعاف ووحدة طب الأسرة، وأيضًا إنشاء محطة رفع الصرف الصحي وعدد من مكاتب البريد، فضلًا عن إنشاء 3 من الكباري المنشأة على الترع.

زيادة فرق العمل وسرعة استبدال المقاولين المقصرين لضمان رفع نسب الإنجاز

وقد أشار السكرتير العام المساعد إلى أنه خلال الجولة الميدانية تم التشديد على الالتزام بتعليمات محافظ أسوان بضرورة زيادة فرق العمل وسرعة استبدال المقاولين المقصرين لضمان رفع نسب الإنجاز، مع الالتزام بتنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام وإعادة الشيء لأصله في محيط المشروعات التي تم الانتهاء منها لإضفاء الوجه الحضاري والجمالي المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين.

وفى سياق آخر كان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان سيد مدنى، والدكتور أحمد موسى المدير التنفيذي لمؤسسة مصر الخير بتسليم المفاتيح والتسكين لـ35 أسرة من متضرري السيول بعمارة الإغاثة بمنطقة الأولى بالرعاية خلف عزب كيما، والتى قامت المؤسسة بإنشائها مدعمة بكل المرافق والخدمات والتشطيبات.

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