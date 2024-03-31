الأحد 31 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

جولة بمحيط المسلة الأثرية.. محافظ أسوان: إقامة مظلات ومقاعد حضارية لانتظار الزائرين والسائحين

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان

 استكمل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته التفقدية بمتابعة أعمال التطوير الجارية بمحيط منطقة المسلة الناقصة الأثرية، والتي تشهد أعمال التطوير والتجميل ورفع الكفاءة من إعادة الرصف للشوارع بعد إنتهاء أعمال البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والإتصالات. 

فيما تستكمل بالتوازي الشركة المنفذة لتطوير المنطقة الأثرية أعمالها، ورافق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولته الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد، ومسئولى الآثار والجهات المختصة. 

أعمال التطوير الجارية بمحيط منطقة المسلة الناقصة الأثرية

 

وخلال جولته كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان أن يتم إقامة مظلات ومقاعد حضارية لانتظار الزائرين والسائحين، مع توفير البيئة المناسبة للكمائن الشرطية الثابتة والمتنقلة، موجهًا إلى زيادة المسطحات الخضراء وتهذيب الأشجار، ورفع كفاءة الأرصفة والبلدورات والدهانات وأغطية مطابق الصرف الصحي، وأماكن انتظار السيارات والحافلات السياحية. 

محافظ أسوان يطمئن علي على مستوى الخدمات المقدمة للسائحين 

فيما حرص اللواء أشرف عطية على الاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة، والتقاط الصور التذكارية مع أحد الوفود السياحية اليابانية، والتي تصادف تواجدها بمنطقة المسلة الناقصة، والتي كانت تقوم بأعمال التصوير والتوثيق لهذا الموقع الأثري ضمن برنامج زيارة التليفزيون الياباني للمحافظة، والتى تنظمها الهيئة العامة لتنشيط السياحة. 

واختتم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولته بتفقد أسوار الجبانة الفاطمية "جبانة السيد البدوي" حيث كلف رئيس مركز ومدينة أسوان بإستكمال تركيب الأسوار الناقصة بشكل آمن وحضاري، وخاصة بعد أن تعرضت أجزاء منها للسرقة من تجار الخردة، وهو الذي يتوازى مع رفع كفاءة وتجميل المكان المخصص للساحة البرهامية، موجهًا بإستكمال أعمال التطوير لمقبرة النجومي والحديقة الملحقة بها بالشكل الذي يتناسب مع القيمة الأثرية والتاريخية لوضعها ضمن البرنامج السياحي للمحافظة. 

محافظ أسوان أعمال التطوير منطقة المسلة الناقصة رفع الكفاءة الجولات التفقدية

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