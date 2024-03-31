الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يتفقد قافلة الفحص الشامل لمبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة"

تفقد المحافظ للقافلة
تفقد المحافظ للقافلة

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قافلة الفحص الشامل التى تأتى ضمن مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة"، والتى أطلقتها الهيئة العامة للرعاية الصحية بمختلف المحافظات التي تشهد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. 

وذلك لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية من فحص السكر والضغط لجميع المواطنين، مع صرف الأدوية للأمراض المزمنة على المنتفعين من خلال الفرق المتحركة التي تجوب كافة مدن المحافظة. 

وجاء ذلك في إطار الجهود التنفيذية المبذولة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين. 

رافق محافظ أسوان الدكتور أشرف حماد مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية. 

مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة"

وأثناء قيامه بإجراء الفحوصات بالقافلة، أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بالاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة بالقطاع الصحي، وتوفير الخدمات المختلفة بالجودة العالية، وهو ما يتم تنفيذه داخل 112 وحدة صحية ومركز طبي و11 مستشفى بمختلف مدن ومراكز المحافظة، والمدرجة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي شهدت طفرة غير مسبوقة بتحويلها لصروح طبية تمتلك بانوراما جمالية متكاملة الخدمات والمرافق. 

وأوضح أن القافلة تستهدف أيضًا مختلف الأماكن والميادين لتقديم الإرشادات والتوعية الصحية للمواطنين، والتعريف بدور هيئة الرعاية الصحية في تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، وأهمية التسجيل بالمنظومة للاستفادة من هذه الخدمات العالية الجودة. 

محافظ أسوان مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة هيئة الرعاية الصحية الخدمات الطبية

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