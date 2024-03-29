الجمعة 29 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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ارتفاع حصيلة مصابي حادث انقلاب سيارة بأسوان لـ 10 أشخاص

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة

ارتفعت حصيلة المصابين جراء حادث أنقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقى بمدينة أسوان، لتصل إلى 10 مصابين بدلًا من 7.

وأجرت الأجهزة المعنية المعاينة لموقع انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقى بمدينة أسوان، وتحديدًا عند البوابة الثانية.

وتبين بالتحريات الأولية والمعاينة للحادث أن جميع المصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، هم سودانيين الجنسية ما عدا شخصين فقط مصريين الجنسية بينهم.

بيانات المصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقى 


وحصلت "الدستور " على أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقى بمدينة أسوان وهم كلًا من:

صدام سليمان محمد، عمره 30 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالعمود الفقري، وادم محمد ادم، عمره 26 سنة، وإصابته اشتباه نزيف بالمخ، وعبد العزيز احمد عبد العزيز، عمره 20 سنة، وإصابته كسر بالعمود الفقرى،و عبد الله صادق عبد الله، عمره 20 سنة، وإصابته كدمات متفرقه بالجسم.
كما أصيب إثر الحادث: مؤفدى بؤلس كوع كابى، وعمره 25 وإصابته كسر بالقدم اليمني، وماذن أحمد الياس، عمره 22سنة، وإصابته كدمات متفرقه بالجسم، وصديق خالد عبد الرحمن، و15 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالضلوع، حمودى سناده بلال، عمره 18 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالساق  والزراع الايسر وجروح متفرقه بالجسم، وجميعهم سودانيين الجنسية.

 بينما المصابين إثر الحادث مصريين الجنسية هم كلًا من:على محمد احمد، عمره 35 سنة، وإصابته كدمات متفرقه بالجسم، وعرفه عوض الله على، عمره34 سنة، وإصابته نزيف بالمخ.


وتم نقل جميع المصابين بحادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقى إلى مستشفى أسوان التخصصي بواسطة سيارات الأسعاف.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها.

أسوان حادث إنقلاب سيارة ربع نقل سودانيين الجنسية مستشفى أسوان التخصصي

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