بـ45 عملية للعيون.. استمرار تنفيذ "صحتك تهمنا" بالسباعية فى أسوان

تواصل الوحدة المحلية لمدينة السباعية شمال محافظة أسوان بقيادة محمود عليان، بالتعاون مع وحدة السكان تنفيذ مبادرة "صحتك تهمنا"، والتى تستهدف توقيع الكشف الطبى على أهالى المدينة على أيدى 16 طبيبًا من مختلف التخصصات الطبية.

دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتقديم مختلف أوجه الرعاية لهم

وأضاف محمود عليان، رئيس الوحدة المحلية لمدينة السباعية شمال أسوان، أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتقديم مختلف أوجه الرعاية لهم، ولا سيما فى المجال الطبي والعلاجى فقد تم التنسيق مع فريق من الأطباء من مدينة إدفو لتنظيم قوافل تستمر حتى 8 أبريل المقبل، وتضم معملين للتحاليل وصيدليتين لصرف العلاج اللازم للحالات المرضية المتنوعة.

ولفت إلى أنه توازى مع ذلك التنسيق مع مؤسسة بصيرة ومركز العيون بأسوان، وبالمشاركة مع منظمات المجتمع المدنى لإجراء 45 عملية جراحية متنوعة للعيون لحالات مرضية من أبناء مدينة السباعية مساهمة فى تخفيف المعاناة عن كاهلهم، وتقديم هذه الخدمات على الوجه الأكمل.

وفى سياق آخر، كان قد وجه محافظ أسوان وحدة حياة كريمة باستمرار الجولات الميدانية لتفقد نسب التنفيذ بمختلف المشروعات مع رصد وتذليل العقبات والمشكلات أولًا بأول بكافة القرى والنجوع المستهدفة.

جاء ذلك في إطار حرصه على دفع معدلات الإنجاز بمشروعات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي “التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة”.

ومن جهته، أكد اللواء ياسر عبدالشافي، السكرتير العام المساعد، القيام بجولة ميدانية لتفقد 37 مشروعًا جاريًا بقرية إقليت بمركز كوم أمبو والتى تضم 16 قرية ونجعًا وتابعًا بإجمالى 55 ألف نسمة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من 23 مشروعًا بنسبة 100% وتضم مشروعات إنشاء مجمع الخدمات والمجمع الزراعى ومركز تنمية الأسرة والطفل، وأيضًا إنشاء مكتب البريد وسوق الماشية والعمارات السكنية (سكن كريم)، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء محطة رفع الصرف الصحى، وإنشاء وتطوير عدد 9 مدارس و4 كبارى على الترع و3 مراكز للشباب.

كما أشار إلى أن الجولة الميدانية شملت أيضًا تفقد مشروعات إنشاء نقطة الإسعاف بنسبة 95%، وتوسعات محطة مياه فطيرة لزيادة طاقتها إلى 70 ألف م3/ يوم، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية إلى 85% والكهروميكانيكية 35%، وأيضًا مشروع محطة المعالجة الثلاثية بأبووير لزيادة قدرتها إلى 30 ألف م3/ يوم حيث بلغت نسب تنفيذ فيها 85% للأعمال المدنية، و60% لأعمال الكهروميكانيك.

وقد أوضح السكرتير العام المساعد أنه تم التشديد على الالتزام بتعليمات محافظ أسوان بمواصلة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتكثيف الجهود ورفع معدلات التنفيذ، مع الإهتمام بأعمال اللاند سكيب وتنسيق الموقع العام حول المشروعات التى وصل تنفيذها 100%.