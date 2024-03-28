الخميس 28 مارس 2024
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محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يوجه نائبته بتفقد مركز شباب منطقة الشلال

جولة نائب محافظ أسوان
جولة نائب محافظ أسوان

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبو زيد نائبته بالمرور الميدانى على مركز الشباب بمنطقة الشلال برفقه ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة. 

وجاء ذلك فى ظل الاستجابة السريعة والتفاعل المباشر مع الشكاوى والمطالب الجماهيرية، وعقب ورود شكوى للواء أشرف عطية محافظ أسوان من أهالى منطقة الشلال بشأن سوء حالة مركز الشباب الخاص بالمنطقة. 

رفع الكفاءة والتطوير والتجميل داخل مركز شباب الشلال

وأوضحت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، بأنه بناءًا على تعليمات محافظ أسوان فقد تم توفير كافة أوجه الدعم لرفع الكفاءة والتطوير والتجميل داخل مركز شباب الشلال للإرتقاء بالمنظومة الشبابية والرياضية حيث تم تنفيذ سلسلة من الإجراءات العاجلة، والتى شملت تركيب كشافات لإنارة الملعب، وهو ما ساهم بشكل مباشر فى إطلاق دورة رمضانية للألعاب الرياضية. 

ولفتت إلى أنه تم بالتوازى رفع كفاءة ممر المدخل الرئيسى وتركيب أنتر لوك، وتهذيب الأشجار ووضع أحواض بشكل جمالى، وهو الذى سيتكامل مع توفير 2 مظلة بحديقة الأطفال، ودراسة طرح 4 محلات وكافتيريا لتوفير موارد ذاتية للمركز، فضلًا عن صيانة الباب الحديدى، وإنشاء سور خرسانى، وتجديد أرضية المعلب الخماسى، علاوة على دعم المركز بمجموعة من الأدوات الرياضية بواسطة مديرية الشباب والرياضية لإتاحة الفرصة أمام أهالى منطقة الشلال لممارسة الأنشطة والألعاب المختلفة على الوجه الأكمل. 

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