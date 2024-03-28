مبادرة لتوزيع وجبات السحور على السودانيين في أسوان: "الشعب المصري احتضنا"

مع أيام شهر الخير لم تقتصر المبادرات المجتمعية فى أسوان على دعم الأسر الأكثر احتياجًا من أهالي المحافظة فقط، بل أيضا كان هناك مساعدات للأشقاء السودانيين المقيمين فى نفس البلد بعد تركهم لدولة السودان إثر الحرب التى شهدتها الآونة الأخيرة.

توزيع وجبات السحور على الأشقاء السودانيين فى أسوان

مبادرة الأشقاء التطوعية، هي إحدى المبادرات المجتمعية التى يتعاون فيها أبناء أسوان والسودانيين لدعم جميع الآسر السودانية المتضررة إثر الحرب، والمقيمين داخل المحافظة، وتوفير كافة احتياجتهم من المواد الغذائية، والأدوية، وغيرها من الخدمات، ممتدة طوال أيام السنة وليس خلال شهر رمضان فقط.

وأجرت "الدستور" بثًا مباشرًا لتجهيز أعضاء المبادرة لوجبات السحور والتي يستهدف توزيعها الأشقاء السودانيين متضررى الحرب المقيمين بالمناطق متعددة علي مستوى محافظة أسوان.

تقول منال عثمان، من متضرري الحرب السودانية، وإحدى أعضاء مبادرة الأشقاء التطوعية فى أسوان، إن القائمين على المبادرة أعضاء من الأشقاء المصريين من مواطنى أسوان والسودانيين وتستهدف تقديم كافة المساعدات للسودانيين الذين توافدوا إلى المحافظة بعد تضررهم من الحرب فى دولة السودان.

وقالت لـ"الدستور" "احنا السودانيين لاقينا احتضان كبير جدًا من الشعب المصرى ابتدءً من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى كل المصريين"، مقدمة شكرها للرئيس السيسي والمصريين على احتضانهم للسودانيين قائلة "مصر شقيقة بلدى".

وأضافت أن المبادرة تستهدف إعداد وجبات الإفطار والسحور على مدار شهر رمضان المبارك، ويتم توزيع هذه الوجبات على الأشقاء السودانيين داخل نطاق محافظة أسوان بدءًا من قرية كركر فى أسوان حتي مركز نصر النوبة.

ولفتت لـ"الدستور" إلى أن وجبات الإفطار يتم تجهيزها من بعد صلاة الظهر لتوزيعها فى وقت الإفطار، بينما السحور يتم اعدادها بعد صلاة التراويح مباشرة، وأن وجبة سحور اليوم شملت 2 علبة ذبادى، وخبز، وكيس من الفول، و2 بيضة، ويتم وضعهم في كيس وتوزيع جميع الكمية بمختلف المناطق، موضحة أن لم تكن هذه الوجبة ثابته للسحور بل انها تتنوع من يوم لآخر على حسب نوعية المأكولات الموجودة لديهن.

وأوضحت أنه كان لدينا مخاوف أن نقضي شهر رمضان المبارك خارج بلدنا السودان ولكننا أثناء وجودنا فى مصر لم نشعر بفارق أبدًا بل شعرنا أننا فى بلدنا ووسط ديارنا وأهلنا.

وفي سياق متصل، قالت سعاد السيد، مصرية سودانية، الأمين العام لمبادرة الأشقاء التطوعية فى أسوان، إن فعاليات المبادرة بدأت خلال العام الماضي وتحديدًا يوم 18 إبريل، حيث أن فى ذلك الوقت عقد اجتماع بين المتطوعيين من أبناء أسوان والاشقاء السودانيين المقمين بالمحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم للآسر المتضررين إثر الحرب فى دولة السودان والمقيمين فى أسوان.

وأضافت لـ"الدستور" أن المبادرة تدعم جميع الآسر السودانية المتضررين إثر الحرب علي مستوي محافظة أسوان، حيث أن هناك مسئول للمبادرة فى كل منطقة ومن خلاله يتم معرفة الآسر الأولي بالرعاية من السودانيين والتي تحتاج إلى الدعم.

وأوضحت أن تستهدف المبادرة خلال شهر رمضان المبارك دعم جميع الفئات من المتضررين إثر الحرب السودانية وتقديم الأعاشة والتسكين والوجبات الغذائية والخدمات العلاجية، سواء الآسر السودانية أو المرضى، وغيرهم.

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