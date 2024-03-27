وسط مشاعر أبوية.. محافظ أسوان يشارك 300 طفل ذوى الهمم وأسرهم حفل الإفطار الجماعي

وسط مشاعر أبوية وإنسانية، وفى أجواء روحانية بمناسبة شهر رمضان المعظم شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أبناؤه من ذوى الهمم حفل الإفطار الجماعى بنادى أسوان الرياضى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم كافة أوجه الرعاية لذوى القدرات الخاصة، ومنها مبادرة " إفطار رمضان لمراكز التخاطب وتنمية المهارات " والذى نظمته مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى مكتب " قادرون بإختلاف " بمركز شباب بدر.

حضر فعاليات حفل الأفطار المستشار الشافعى صالح رئيس نادى أسوان الرياضى، وناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومسئولى المديرية، علاوة على 300 طفل وطفلة وأسرهم من ذوى القدرات والهمم والإحتياجات الخاصة للأعمار السنية المختلفة.

ذوى الهمم أصبحوا فى صدارة المشهد والرعاية من الرئيس

خلال الفعاليات أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن ذوى الهمم أصبحوا فى صدارة المشهد والرعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يحرص لحصولهم على كافة الحقوق والمزايا، ولاسيما النماذج المشرفة والقادرة بإختلاف على تغيير واقعها وحياتها إلى الأفضل، بالإضافة إلى الإرادة والعزيمة الصلبة التى يمتلكونها ليبهروننا كل يوم بإبداعاتهم ومواهبهم وإبتكاراتهم الفذة لخدمة مجتمعهم بلدهم.

وأشار اللواء أشرف عطية، إلى أننا فى أسوان نسعى دائمًا وبشكل مستمر لتشجيع وإستثمار هذه المواهب لدمجهم فى المجتمع، كما أننا نسعى لتسهيل حركة ذوى الإعاقة من خلال تطبيق الكود المصرى بجميع مشروعات التطوير والتجميل الجارية بتنفيذ رمبات وفتحات وغيرها، علاوة على التعاون مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص لتمكين أبنائنا من ذوى القدرات الخاصة صحيًا وإقتصاديًا وإجتماعيًا وشبابيًا ورياضيًا وترفيهيًا.

فيما قام عدد من فريق الكشافة بمركز شباب بدر بإهداء المصحف الشريف ومجسم لفانوس رمضان لمحافظ أسوان تقديرًا لجهوده المبذولة ودعمه للأنشطة المتنوعة على مستوى المراكز الشبابية والأندية الرياضية.

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