محافظ أسوان يترأس الاجتماع التحضيرى لإطلاق مشروع "اكتشاف الأبطال 2024"

ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الاجتماع التحضيرى لإطلاق مشروع "اكتشاف الأبطال 2024"، بالتعاون مع مؤسسة ماونتن فيو للتنمية، بقرى حياة كريمة للفئة المستهدفة من سن 10 إلى 18 سنة.



وبحضور اللواء ياسر عبدالشافى السكرتير العام المساعد، ورضوى أحمد الرئيس التنفيذى للمؤسسة، وعلياء حمزة مدير برنامج ماونتن فيو للتنمية، فضلًا عن مديرى التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة، ومسئولى وحدة "حياة كريمة" بديوان عام المحافظة والمحليات.

دعم المحافظة لكافة أنشطة ومبادرات تنمية الأسرة

ومن جانبه، أكد اللواء أشرف عطية، على دعم المحافظة لكافة الأنشطة والمبادرات الفاعلة والتى تهدف إلى تنمية الأسرة المصرية، وبناء الإنسان المصرى بالتوازى مع توجهيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة مصر 2030، وهو الذى يتطلب تحفيز أبنائنا للمشاركة فى المشروع لما سيحققه من عوائد إيجابية لهم وأسرهم.

وأشاد محافظ أسوان، بدور مؤسسات المجتمع المدنى، وجهود مؤسسة ماونتن فيو للتنمية لإطلاق مشروع " إكتشاف الأبطال 2024"، وتنمية مهارات ومواهب أبنائنا الطلاب بقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، وتقديم كافة أوجه الدعم لهم لإكتشاف المتميزين منهم فى مجالات “الرياضة والعلوم والتكنولوجيا والفنون”، للاعتماد عليهم فى المنافسات الدولية، وتمثيل مصر فى مختلف المحافل المحلية والعالمية.

ومن جانبها، وجهت رضوى أحمد، الشكر لمحافظ أسوان على دعمه وإهتمامه وترحيبه بتنفيذ المبادرة والتى تستهدف إكتشاف الموهوبين وفقًا لمعايير محددة، وتحقيق المستهدف منها فى القريب العاجل.

وأوضحت، أن مشروع إكتشاف الأبطال وتنمية مهارات ومواهب الطلاب الذى أطلقته المؤسسة يستهدف أبناء قرى "حياة كريمة" فى محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان بتمويل ذاتى تنفذه المؤسسة، ويستهدف مدارس المرحلة الإبتدائية والإعدادية والثانوية فى مدة زمنية 12 شهر، وأن الهدف الأساسى من المشروع هو إعداد أبطال مميزين رياضيًا وفنيًا وتكنولوجيًا ومؤثرين إجتماعيًا، واكتشاف وزيادة مهارات الطلاب العقلية والإبداعية عن طريق إستراتيجيات وبرامج تنمية التفكير، والأنشطة التفاعلية، والتعلم بالممارسة، ويتم التسجيل على لينك المؤسسة: https://mountainview.foundation/discovering-heroes-program.