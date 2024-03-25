الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

أسوان بلا جوع .. مطبخ "سواعد الإطعام" حملة لأفطار الصائمين "بث مباشر"

مطبخ الخير
مطبخ الخير

 

مجموعة من نساء مدينة أسوان قررن تأسيس مطبخ خيرى لطهو وتوزيع المأكولات على الفئات الأكثر احتياجًا علي مستوى مدينة أسوان، سواء من الأسر أو الطلاب المغتربين أو مرفقي المرضى بالمستشفيات وغيرها لينالو ثواب إطعام الطعام 

 

مطبخ الخير فى أسوان 

وأجرت "الدستور"، بثًا مباشرًا عن مطبخ الخير"سواعد الإطعام" بمنطقة العقاد تحت شعار "أسوان بلا جوع".

 

وتقول أمل محمد، أحدى مؤسسات مطبخ الخير، إنها وعدد من السيدات هن من محبات إطعام الطعام والذى يعد سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت في البداية كل واحدة منهن تجهز المأكولات فى منزلها وتوزعها بمفردها، وبعدها اردوا تأسيس مكان خاص لهن جميعًا واطلقوا عليه أسم "مطبخ الخير".

 

وأضافت لـ"الدستور"، أن مطبخ الخير يستهدف توزيع الوجبات متنوعة الأصناف علي الفئات الأكثر احتياجا سواء من الأسر والطلاب ومرفقي المرضى بالمستشفيات، واطعام الطريق، وغيرهم.

 

وتابعت، أن يعمل مطبخ الخير فى إعداد وتجهيز الوجبات الغذائية للفئات المستحقة طوال السنة، ولكن فى شهر رمضان يتم توزيع الوجبات بشكل يومى، بينما فى باقى الأيام يتم توزيع المأكولات على حسب مدى توفر المساعدات المالية لتجهيز المأكولات.

 

وأوضحت، أن لم تقتصر الوجبات الغذائية التى يتم تجهيزها وتوزيعها بواسطة مطبخ الخير على صنف محدد فقط، بل أن تتنوع الوجبات بشكل يومى، أبرزها كباب الحلة والأرز والمخلل، وكفتة الأرز، والدجاج وغيرها من المأكولات.

 

وأشارت، إلى أن تختلف الوجبات الغذائية التى يتم تقديمها للفئات الأكثر احتياجا خلال شهر رمضان عن إطعام الشارع، حيث أن وجبات الشارع فى العادة تكون دائمًا خفيفة لكي يكون سهل فى التناول، وتكون عبارة عن ساندوتشات وعلبة عصير وبلح وقطعة من الفاكهة.

 

ولفتت لـ"الدستور"، أن يتم التجهيز من نص شعبان بنبدء نجهز شنط رمضان للأسر، وأنه حاليًا تم إعادة توزيع شنط مرة ثانية لكى يتوفر لدى الأسر جميع السلع الغذائية التى يعتمدوا عليها فى طعامهم على مدار شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن بالنسبة للوجبات مع ساعات الظهر يوميا يبدئن تجهيزها ومع قرب صلاة المغرب يأتي المستحقين بأنفسهم لاستلامها، واطعام الطريق يتم تسليمها للمسئولين عن توزيعها للفئات المستحقة.

 

وذكرت أن مطبخ الخير يستهدف أيضًا إعداد الوجبات الغذائية على مرافقي المرضى فى المستشفيات سواء الجامعة أو معهد الأورام، حيث أنهم يكونوا مغتربين ولديهم حالة مرضية داخل المستشفى وظروفهم المادية لا تمكنهم من شراء وجبات من المطاعم نظرًا لغلاء أسعارها، لذلك يتم بواسطة المطبخ توفير وجبة متكامله لهم.

received_385170071138605
received_385170071138605
received_792940942170036
received_792940942170036
received_3577440832471851
received_3577440832471851
received_735203791769936
received_735203791769936
received_926207769513351
received_926207769513351
received_692697636395875
received_692697636395875
received_735921085007252
received_735921085007252
مطبخ الخير أسوان وجبات غذائية الأسر الأكثر احتياجا أسوان بلا جوع

مواد متعلقة

إصابة 3 فى حريق منزل بنجع المعمارية شمال أسوان

إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة شرطة بـ"أسوان"

محافظ أسوان يوجه بمتابعة انتظام العمل بمحطات الوقود ومواقف السيارات

أوقاف أسوان تنظم ندوات تثقيفية وتوعوية خلال شهر رمضان

محافظ أسوان يوجه بحل مشكلة أهالى قرية بنبان بحرى

تعليم أسوان: عرض المواد الدراسية لجميع المراحل عبر منصة البث المباشر

أسوان تواصل متابعة الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة

توافد المحامين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النقابة بأسوان

الأكثر قراءة

ترامب: إسرائيل تفقد الدعم الدولى وعليها إنهاء الحرب

ارتفاع مؤشر الدولار 1% يضغط على الذهب لتسجل الأونصة 2164 دولار

نتنياهو يلغى زيارة وفد بلاده إلى واشنطن بعد امتناعها عن استخدام الفيتو بمجلس الأمن

مسلسل الحشاشين الحلقة 15.. هل يذهب عمر الخيام إلى حسن الصباح فى قلعة ألموت؟

دراسة: 3.4 مليار مصاب بالأمراض العصبية حول العالم

عاجل| تزايد حالات الاغتصاب فى غزة يثير قلق الأمم المتحدة: "يجب وقفها فورًا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟

هل ستتراجع إسرائيل عن اغتيال حماس كجزء من صفقة التبادل؟