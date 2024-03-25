أسوان بلا جوع .. مطبخ "سواعد الإطعام" حملة لأفطار الصائمين "بث مباشر"

مجموعة من نساء مدينة أسوان قررن تأسيس مطبخ خيرى لطهو وتوزيع المأكولات على الفئات الأكثر احتياجًا علي مستوى مدينة أسوان، سواء من الأسر أو الطلاب المغتربين أو مرفقي المرضى بالمستشفيات وغيرها لينالو ثواب إطعام الطعام

مطبخ الخير فى أسوان

وأجرت "الدستور"، بثًا مباشرًا عن مطبخ الخير"سواعد الإطعام" بمنطقة العقاد تحت شعار "أسوان بلا جوع".

وتقول أمل محمد، أحدى مؤسسات مطبخ الخير، إنها وعدد من السيدات هن من محبات إطعام الطعام والذى يعد سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت في البداية كل واحدة منهن تجهز المأكولات فى منزلها وتوزعها بمفردها، وبعدها اردوا تأسيس مكان خاص لهن جميعًا واطلقوا عليه أسم "مطبخ الخير".

وأضافت لـ"الدستور"، أن مطبخ الخير يستهدف توزيع الوجبات متنوعة الأصناف علي الفئات الأكثر احتياجا سواء من الأسر والطلاب ومرفقي المرضى بالمستشفيات، واطعام الطريق، وغيرهم.

وتابعت، أن يعمل مطبخ الخير فى إعداد وتجهيز الوجبات الغذائية للفئات المستحقة طوال السنة، ولكن فى شهر رمضان يتم توزيع الوجبات بشكل يومى، بينما فى باقى الأيام يتم توزيع المأكولات على حسب مدى توفر المساعدات المالية لتجهيز المأكولات.

وأوضحت، أن لم تقتصر الوجبات الغذائية التى يتم تجهيزها وتوزيعها بواسطة مطبخ الخير على صنف محدد فقط، بل أن تتنوع الوجبات بشكل يومى، أبرزها كباب الحلة والأرز والمخلل، وكفتة الأرز، والدجاج وغيرها من المأكولات.

وأشارت، إلى أن تختلف الوجبات الغذائية التى يتم تقديمها للفئات الأكثر احتياجا خلال شهر رمضان عن إطعام الشارع، حيث أن وجبات الشارع فى العادة تكون دائمًا خفيفة لكي يكون سهل فى التناول، وتكون عبارة عن ساندوتشات وعلبة عصير وبلح وقطعة من الفاكهة.

ولفتت لـ"الدستور"، أن يتم التجهيز من نص شعبان بنبدء نجهز شنط رمضان للأسر، وأنه حاليًا تم إعادة توزيع شنط مرة ثانية لكى يتوفر لدى الأسر جميع السلع الغذائية التى يعتمدوا عليها فى طعامهم على مدار شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن بالنسبة للوجبات مع ساعات الظهر يوميا يبدئن تجهيزها ومع قرب صلاة المغرب يأتي المستحقين بأنفسهم لاستلامها، واطعام الطريق يتم تسليمها للمسئولين عن توزيعها للفئات المستحقة.

وذكرت أن مطبخ الخير يستهدف أيضًا إعداد الوجبات الغذائية على مرافقي المرضى فى المستشفيات سواء الجامعة أو معهد الأورام، حيث أنهم يكونوا مغتربين ولديهم حالة مرضية داخل المستشفى وظروفهم المادية لا تمكنهم من شراء وجبات من المطاعم نظرًا لغلاء أسعارها، لذلك يتم بواسطة المطبخ توفير وجبة متكامله لهم.

received_385170071138605

received_792940942170036

received_3577440832471851

received_735203791769936

received_926207769513351

received_692697636395875