تعليم أسوان: عرض المواد الدراسية لجميع المراحل عبر منصة البث المباشر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" جداول عرض المواد الدراسية لجميع المراحل التعليمية، علي منصة البث المباشر للمحافظة.

ووفرت مديرية التربية والتعليم رابط منصة البث المباشر لمحافظة أسوان، عبر الرابط التالى:

https://livestream.moe.gov.eg/

تفاصيل حول عرض المواد الدراسية على منصة البث المباشر

ويمكن للطالب الدخول على المنصة ومشاهدة الحصص التي سبق شرحها من خلال الحساب الموحد وبرنامج الTeams، عبر الرابط.

وبدأ عرض المواد الدراسية للمراحل التعليمية الثلاث عبر منصة البث المباشر لمحافظة أسوان، من اليوم الأحد، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 28 مارس.

ويبدأ عرض حصص المواد الدراسية للمراحل التعليمية الثلاث عبر منصة البث المباشر لمحافظة أسوان من الساعة الـ9 صباحًا، حتى الساعة ال12 ظهرًا.

ويعرض عبر منصة البث المباشر لمحافظة أسوان، عدد 3 يوميًا لجميع المراحل التعليمية، وحول المواد التي يتم عرضها جاءت كالتالي: مواد المرحلة الابتدائية وتشمل الصف الرابع والخامس والسادس هي اللغة العربية، والرياضيات، والدراسات الاجتماعية، والعلوم، والـict.

أما مواد المرحلة الإعدادية شملت: لغة عربية، ولغة إنجليزية، دراسات اجتماعية، كومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، بينما تضمنت مواد المرحلة الثانوية التالي: التاريخ، والجغرافيا، الفلسفة، المنطق، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، الفيزياء.

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