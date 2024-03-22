الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

متابعة ميدانية لتطبيق تعريفة الركوب الجديدة في أسوان

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة الميدانية

أجرت المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام لمحافظة أسوان، بمرافقة العميد محمد عبد الرشيد، مدير إدارة المرور، جولة ميدانية بمواقف السيرفيس، للاطمئنان على انتظام العمل بها، وتواجد السيارات بجميع خطوط السير، والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة التى تم إقرارها على الوجه الأكمل. 

المرور على محطات الوقود ومواقف السيرفيس للتأكد من استقرار حالة الهدوء

فيما مر اللواء ياسر عبد الشافي، السكرتير العام المساعد، على محطات الوقود ومواقف السيرفيس للتأكد من إستقرار حالة الهدوء بها، وهو ما تم متابعته ونقله لاسلكيًا من داخل الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة (مركز السيطرة) بمبنى ديوان عام المحافظة. 

ووجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إدارتى المرور ومشروع المواقف بالمحافظة، وأيضًا نقابة العاملين بالنقل البرى بالقيام بالمتابعة الميدانية المستمرة لمراعاة تطبيق التعريفة الجديدة، والتى تم إقرارها وتنفيذها من صباح اليوم الجمعة 22 مارس الجارى وفقًا لقرارات لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشأن تصحيح أسعار هذه المنتجات، والتى زادت بنسبة من 10% إلى 15% على خطوط السير المختلفة بنطاق محافظة أسوان، وبنسبة 10% على التاكسى، مع التأكد من تسليم السائقين الكارتات والتعامل مع أي مشاكل لجمهور الركاب، على أن يتم بالتوازى وضع التعريفة الجديدة على زجاج كل سيارة، والاطمئنان من المواطنين أنفسهم على التزام السائقين بالتعريفة المقررة. 

وكلف عطية  رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بدائرة المحافظة بالتنسيق مع المرور والمواقف لمتابعة تطبيق ذلك بشكل لحظى، فضلًا عن عمل لافتات إرشادية موضحًا بها التعريفة الجديدة بكل موقف، مع قيام أجهزة مديرية الأمن باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإستمرار العمل بالتعريفة المقررة لمنع أى إستغلال لجمهور الركاب. 

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محافظ أسوان المتابعة الميدانية انتظام العمل مواقف السيرفيس حالة الاستقرار

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