السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

أسوان تواصل متابعة الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة

مواقف السيرفيس بأسوان
مواقف السيرفيس بأسوان

واصل رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بأسوان، بناءًا على توجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جولاتهم الميدانية لمتابعة انتظام عمل محطات الوقود ومواقف السيرفيس، حيث تسود بشكل عام حالة الاستقرار والهدوء داخل جميع المحطات والمواقف، مع التأكيد على السائقين من أصحاب السيارات بضرورة الالتزام بالتعريفة المقررة، ورصد أى مخالفات للتعامل الفورى معها وذلك وفقًا لقرارات لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشأن تصحيح أسعار هذه المنتجات وتطبيقها منذ أمس.

سرعة التفاعل مع أي شكاوى للركاب من المواطنين 

وشدد اللواء أشرف عطية، على سرعة التفاعل مع أى شكاوى للركاب من المواطنين بكل حسم بالتنسيق بين إدارة المواقف بالمحافظة وإدارة مرور أسوان لمنع أى تجاوزات من بعض السائقين، على أن يتم بالتوازى وضع التعريفة الجديدة على زجاج كل سيارة، والإطمئنان من المواطنين أنفسهم على إلتزام السائقين بالتعريفة المقررة. 

وكلف محافظ أسوان مديرية التموين بمواصلة تنظيم حملات التفتيش على 83 محطة وقود لمتابعة توافر المواد البترولية والإعلان عن الأسعار الجديدة بها، والتى تم توضيحها عبر اللوحات الإلكترونية بكل محطة، فضلًا عن وضع لافتات إرشادية موضحًا بها التعريفة الجديدة بكل موقف حتى يتسنى الإلتزام بها على الوجه الأكمل. 

جدير بالذكر أن كانت قد أجرت المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام لمحافظة أسوان، بمرافقة العميد محمد عبد الرشيد مدير إدارة المرور، تنفيذًا لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المتابعة الميدانية بمواقف السيرفيس، للاطمئنان على انتظام العمل بها، وتواجد السيارات بجميع خطوط السير، والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة التى تم إقرارها على الوجه الأكمل.

بينما قام اللواء ياسر عبد الشافي، السكرتير العام المساعد، بالمرور على محطات الوقود ومواقف السيرفيس للتأكد من إستقرار حالة الهدوء بها، وهو ما تم متابعته ونقله لاسلكيًا من داخل الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة (مركز السيطرة) بمبنى ديوان عام المحافظة.

ووجه اللواء أشرف عطية توجيهاته لإدارتى المرور ومشروع المواقف بالمحافظة، وأيضًا نقابة العاملين بالنقل البرى بالقيام بالمتابعة الميدانية المستمرة لمراعاة تطبيق التعريفة الجديدة، والتى تم إقرارها وتنفيذها من صباح اليوم الجمعة 22 مارس الجارى وفقًا لقرارات لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشأن تصحيح أسعار هذه المنتجات، والتى زادت بنسبة من 10% إلى 15 % على خطوط السير المختلفة بنطاق محافظة أسوان، وبنسبة 10% على التاكسى، مع التأكد من تسليم السائقين الكارتات والتعامل مع أي مشاكل لجمهور الركاب، على أن يتم بالتوازى وضع التعريفة الجديدة على زجاج كل سيارة، والإطمئنان من المواطنين أنفسهم على إلتزام السائقين بالتعريفة المقررة.

وكلف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بدائرة المحافظة بالتنسيق مع المرور والمواقف لمتابعة تطبيق ذلك بشكل لحظى، فضلًا عن عمل لافتات إرشادية موضحًا بها التعريفة الجديدة بكل موقف، مع قيام أجهزة مديرية الأمن باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لاستمرار العمل بالتعريفة المقررة لمنع أى إستغلال لجمهور الركاب.

مواقف السيرفيس بأسوان
مواقف السيرفيس بأسوان
مواقف السيرفيس بأسوان
مواقف السيرفيس بأسوان
مواقف السيرفيس بأسوان
مواقف السيرفيس بأسوان
مواقف السيرفيس بأسوان
مواقف السيرفيس بأسوان
رؤساء الوحدات المحلية انتظام العمل أسوان الجولات الميدانية محطات الوقود مواقف السيرفيس

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