محافظ أسوان يتابع انتظام عمل محطات الوقود ويشدد على "التعريفة الجديدة"

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، انتظام عمل محطات الوقود ومواقف السيرفيس بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وذلك عبر أجهزة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة "مركز السيطرة" بمبنى ديوان عام المحافظة بإشراف من العميد أحمد عز.

وكلف محافظ أسوان رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بمتابعة انتظام العمل داخل مواقف السرفيس، والالتزام بالتعريفة الجديدة التي تم إقرارها.

سرعة التفاعل مع أى شكاوى للركاب من المواطنين والتعامل معها

وشدد اللواء أشرف عطية على سرعة التفاعل مع أي شكاوى للركاب من المواطنين والتعامل الفوري معها بكل حسم بالتنسيق بين إدارة المواقف بالمحافظة وإدارة مرور أسوان للحد من أي تجاوزات لبعض السائقين.

تنفيذ حملات تفتيش على 83 محطة وقود لمتابعة توافر المواد البترولية

وكذلك على تنظيم مديرية التموين بقيادة المهندس خالد أبو القاسم حملات تفتيش على 83 محطة وقود لمتابعة توافر المواد البترولية والإعلان عن الأسعار الجديدة بها، والتي تم إعلانها عبر اللوحات الإلكترونية بكل محطة.

أرقام وخط ساخن لتقديم شكاوى مخالفة تعريفة سيارات الأجرة

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه في حالة مخالفة أي سائق لسيارات السيرفيس أو التاكسي يمكن للمواطنين تقديم شكوى على رقم الخط الساخن 114 بغرفة عمليات المحافظة لتلقى البلاغات، بالإضافة إلى خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943، و01278655167، و01091565955، بجانب رقم 16528 شكاوى مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

جدير بالذكر بأنه قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، حيث أنه تم تصحيح أسعارها إعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 22/3/2024 ليصبح 13.5 جنيه للتر البنزين 95، و12.5 جنيه للتر البنزين 92، و11 جنيه للتر البنزين 80، و10 جنيه للتر السولار، و6.5 / م3 لغاز تموين السيارات، و100 جنيه لأسطوانة البوتاجاز.