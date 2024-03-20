الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضمن التحالف الوطني.. محافظ أسوان يشارك أبناءه من دور الرعاية والمواطنين الإفطار الجماعي

حفل الإفطار
حفل الإفطار

شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أبناء المحافظة حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته المحافظة بدار رعاية البنين بمناسبة احتفالات شهر رمضان المعظم بمشاركة المقيمين بدور الرعاية الاجتماعية للبنين والبنات، والفتيات القبطيات، بالإضافة إلى وفود من المواطنين ضمن حملة "إفطار صائم"، والتي تنفذها مؤسسة مصر الخير ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. 

وجاء ذلك في تقليد سنوي ووسط مشاعر الأبوة والإنسانية، وأجواء من السعادة والبهجة، وتوزيع الهدايا المتنوعة
وحضر حفل الإفطار الدكتور أحمد موسى المدير التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، ومحمد يوسف مدير مديرية التضامن الاجتماعي.

وخلال حفل الإفطار، قام اللواء أشرف عطية بتبادل الحديث مع أبنائه من دور الرعاية الاجتماعية للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والمعيشية.

وأكد محافظ أسوان، أن المحافظة لن تدخر أي جهد من أجل دعم جميع فئات المجتمع الأسواني، ولا سيما أبناؤنا بدور الرعاية الاجتماعية ليكونوا إضافة طيبة لوطنهم.

وفي نهاية حفل الإفطار حرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع أبنائه من دور الرعاية وأيضا المواطنين، فضلا عن الاستماع لمطالبهم، وتوجيه المسئولين لوضع الحلول الفورية لها.

جانب من حفل الإفطار
جانب من حفل الإفطار
جانب من حفل الإفطار
جانب من حفل الإفطار
جانب من حفل الإفطار
جانب من حفل الإفطار
جانب من حفل الإفطار
جانب من حفل الإفطار
محافظ أسوان الإفطار الجماعي دور الرعاية الإجتماعية الإفطار السنوي التحالف الوطني

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