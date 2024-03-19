اللواء أشرف عطية يهنئ الأم المثالية بأسوان

هنأ اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، السيدة هدى أحمد عبدالله، معربًا عن سعادته لفوزها بلقب الأم المثالية لما بذلته من تضحيات خلال رحلتها مع أبنائها لتستحق التقدير والتكريم من الجميع.

وقدم اللواء أشرف عطية، تقديره لجميع الأمهات اللاتى يعتبرن رمز العطاء والكفاح، مؤكدًا أن الأم المصرية تقدم أروع النماذج فى التضحية، كما نثمن دور أمهات الشهداء فى التحدى والصبر؛ ليضربن أعظم الأمثلة على مر العصور.

الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولى اهتمامًا كبيرًا بالمرأة المصرية

وأشار أشرف عطية، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولى إهتمامًا كبيرًا بالمرأة المصرية إيمانًا بدورها الهام داخل الأسرة المصرية من خلال تفعيل مبادرات تمكين المرأة على كافة الأصعدة من أجل توفير حياة كريمة لها ولأسرتها فى ظل الجمهورية الجديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التضامن قد أعلنت عن فوز هدى أحمد عبدالله 50 سنة، ربة منزل، وتوفى زوجها منذ 19 سنة، ولديها 3 بنات، اثنان منهما حاصلتان على بكالوريوس التجارة والعلوم والثالثة طالبة بكلية الهندسة.

وقد حصلت هدى أحمد عبدالله على دبلوم تجارة وتزوجت وعمرها 20 سنة من رجل بسيط عامل بإحدى الشركات الحكومية، وبدأ كفاح الأم عندما توفى الزوج، وتركها بعمر 32 عاما وترك معها ثلاثة أبناء أكبرهم 10 سنوات وأصغرهم 3 سنوات، وعانت الأم كثيرًا بعد موت الزوج ورفضت الزواج من أجل رعاية بناتها، وأهتمت الأم إهتمامًا كبيرًا بدراستهم وكان معاش الأب فى ذلك الوقت 500 جنيه وليس لها مصدر دخل آخر.

وحرصت الأم على أن تكون الأب والأم لأولادها لأنها مرت بما مروا به، لأنها تربت يتيمة بسبب وفاة والدها وعمرها سنة ونصف ولم تراه، وعندما وصلت أبنتها الكبرى إلى المرحلة الثانوية أضطرت الأم للخروج إلى العمل ولم تشعر بناتها بصعوبة الحياة، حيث عملت بإحدى الحضانات، وكافحت الأم كثيرًا حتى حصلت الابنة الأولى على بكالوريوس تجارة، والابنة الثانية على بكالوريوس علوم، والابنة الصغرى طالبة بكلية هندسة، وما زال عطاء الأم مستمر فى دعم بناتها وتوفير أوجه الرعاية لهن.