محافظ أسوان يوزع الحلوى والشيكولاته على الأطفال الأيتام

حرص اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان على زيارة دار الرعاية الإجتماعية للبنين، وتوزيع الحلوى والشيكولاته عليهم، وجاء ذلك ضمن النفحات الرمضانية المتنوعة التى يشهدها الشهر الفضيل ورسم البسمة والفرحة على وجوه الأطفال الأيتام.

محافظ أسوان يوزيع الحلوى والشيكولاته

كما أطمئن محافظ أسوان، على المضبوطات التى تم مصادرتها فى الحملة المفاجئة الصباحية التى قادها، والتى وجه بإيداعها لدور رعاية الأيتام، مكلفًا مدير مديرية التضامن الإجتماعي محمد يوسف بتوزيعها على مختلف دور رعاية الأطفال من البنين والبنات بعدالة كاملة لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة منها عليهم.

وشدد اللواء أشرف عطية، على مسئولى الوحدة المحلية بضرورة إيداع أى مضبوطات يتم ضبطها فى مختلف الحملات بدور رعاية الأيتام، ويتم توثيقها بالصور وتسجيلها بشكل مدقق كإجراءات فورية لردع أى إشغالات أو تجاوزات، وحتى يتسنى تحقيق السيطرة الكاملة على هذه المضبوطات وتوصليها لمستحقيها، وقام أشرف عطية أيضًا بتفقد حملة " إفطار صائم "، والتى ينفذها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بالتنسيق مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى، ومن بينها مؤسسة مصر الخير لإفطار 500 صائم يوميًا.

وفى سياق آخر، كان قد شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان على تكثيف الجهود ورفع معدلات الإنجاز بمختلف المشروعات الجارية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى سواء المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " أو ما يتعلق بالمشاكل المتراكمة منذ سنوات.

ووجه بسرعة إنهاء إجراءات تسليم مشروع توصيل مياه الشرب بقرى أبو الريش والذى تم الإنتهاء منه بنسبة 100% ويشمل إنشاء خزان بسعة 4 آلاف م3 وخط طرد بطول 3،5 كم مما يساهم فى دعم وتحسين مياه الشرب لتلبية إحتياجات ومطالب الأهالى والمواطنين بالشكل المطلوب.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسوان مع المهندس محمود يونس رئيس قطاع شركة المقاولون العرب بفرع جنوب الوادى، وبحضور اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد.

وخلال اللقاء حرص اللواء أشرف عطية على الإستماع لشرح موجز عن حجم المشروعات التى تنفذها شركة المقاولون العرب داخل 35 قرية من قرى مركزى أدفو وكوم أمبو ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، بالإضافة إلى بحث ومناقشة الأساليب والآليات المطلوبة لتوفير الدعم المادى والفنى لمواجهة التحديات ورفع مستويات الأداء وضمان الإنتهاء من كافة المشروعات فى مواعيدها المحددة.

وكلف محافظ أسوان السكرتير العام المساعد بحصر المشروعات التى يتم الإنتهاء منها بنسبة 100% مع إعداد جدول زمنى لإفتتاحها فى أقرب وقت حتى يتسنى تحقيق العوائد الإيجابية من هذه المشروعات، ودخولها حيز التشغيل لتحسين الظروف الإجتماعية والإقتصادية للأهالى والمواطنين وليجنوا ثمار سلسلة هذه الإنجازات على أرض الواقع بمختلف القرى والنجوع المستهدفة.

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