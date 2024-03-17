الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

لدعم مياه الشرب.. محافظ أسوان يشدد على سرعة تشغيل خط طرد بأبو الريش

لقاء محافظ أسوان
لقاء محافظ أسوان

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على تكثيف الجهود ورفع معدلات الإنجاز بمختلف المشروعات الجارية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى سواء المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " أو ما يتعلق بالمشاكل المتراكمة منذ سنوات. 

ووجه بسرعة إنهاء إجراءات تسليم مشروع توصيل مياه الشرب بقرى أبو الريش والذى تم الإنتهاء منه بنسبة 100% ويشمل إنشاء خزان بسعة 4 آلاف م3 وخط طرد بطول 3،5 كم مما يساهم فى دعم وتحسين مياه الشرب لتلبية إحتياجات ومطالب الأهالى والمواطنين بالشكل المطلوب. 

 

جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسوان مع المهندس محمود يونس رئيس قطاع شركة المقاولون العرب بفرع جنوب الوادى، وبحضور اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد. 

 

تفاصيل حول اللقاء 

وخلال اللقاء حرص اللواء أشرف عطية على الاستماع لشرح موجز عن حجم المشروعات التى تنفذها شركة المقاولون العرب داخل 35 قرية من قرى مركزى أدفو وكوم أمبو ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، بالإضافة إلى بحث ومناقشة الأساليب والآليات المطلوبة لتوفير الدعم المادى والفنى لمواجهة التحديات ورفع مستويات الأداء وضمان الإنتهاء من كافة المشروعات فى مواعيدها المحددة. 

وكلف محافظ أسوان السكرتير العام المساعد بحصر المشروعات التى يتم الإنتهاء منها بنسبة 100% مع إعداد جدول زمنى لإفتتاحها فى أقرب وقت حتى يتسنى تحقيق العوائد الإيجابية من هذه المشروعات، ودخولها حيز التشغيل لتحسين الظروف الإجتماعية والإقتصادية للأهالى والمواطنين  وليجنوا ثمار سلسلة هذه الإنجازات على أرض الواقع بمختلف القرى والنجوع المستهدفة. 

وفى سياق آخر تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة لإنهاء أعمال الصيانة لخط طرد محطة صرف صحى رضاوى الرئيسى والذى تعرض للكسر.

وكلف محافظ أسوان المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى والوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر أسوان بتسخير كافة الإمكانيات للإنتهاء من أعمال الصيانة، مع توزيع سيارات وفناطيس مياه الشرب على المناطق السكنية لتلبية إحتياجات المواطنين منها، لحين عودة ضخ المياه بشكل منتظم. 

محافظ أسوان مشروع انشاء خزان مياه الشرب والصرف الصحي قرى أبوالريش

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