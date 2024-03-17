الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يقود حملة لإزالة التعديات والإشغالات

محافظ أسوان
محافظ أسوان

قاد اللواء عطية محافظ أسوان حملة مفاجئة لإزالة التعديات والإشغالات بمحيط مبنى مديرية الأمن القديم، والتى تم نقلها إلى مدينة أسوان الجديدة حيث حاول البعض استغلال المنطقة المحيطة فى إقامة كافتيريات ومحلات غير مرخصة مما أدى إلى تعدد الشكاوى الجماهيرية من المواطنين للمحافظ عبر مختلف وسائل التواصل. 

وشدد محافظ أسوان على استكمال أعمال الإزالة الفورية لكافة المبانى المخالفة، ورفع الإشغالات والمخلفات والتراكمات، ومصادرة المضبوطات المتنوعة وإيداعها بدور رعاية الأيتام، مع توقيع الغرامات الفورية والمصادرة لأى سيارات متواجدة بالمنطقة بشكل عشوائى. 

كما كلف محافظ أسوان مدير الطرق بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية لإقامة باركنج حضارى لإنتظار السيارات بشكل جمالى وراقى بمحيط مبنى مديرية الأمن القديم ليستوعب كافة المركبات، ومنع أى تكدس أو عشوائية على كورنيش النيل. 

 وفى السياق وجه اللواء أشرف عطية أثناء تفقده للسوق السياحى بقيام رئيس مركز ومدينة أسوان بإزالة كافة الإشغالات ورفع المخالفات أولًا بأول للحفاظ على المظهر الجمالى به، مع إعادة إصلاح وصيانة أى كسورات فى ممشى السوق، وتطهير مصافى المياه به لتشغيلها على الوجه الأكمل. 

كما حرص محافظ أسوان على الاستماع لكافة المطالب والشكاوى الجماهيرية، مكلفًا المسئولين بسرعة التعامل الفوري معها ووضع الحلول السريعة لها وفقًا للإمكانيات المتاحة.

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محافظ أسوان حملة إزالة للتعديات الشكاوى الجماهيرية مديرية أمن أسوان

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