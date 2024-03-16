السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إنجازات صندوق "تحيا مصر" ونهو 7 مشروعات بقرى النوبة فى أسوان

المشروعات
المشروعات

أوضحت محافظة أسوان خلال بيان لها، أن صندوق تحيا مصر انتهى من تنفيذ 7 مشروعات تنموية كبرى فى محافظة أسوان، حيث بلغت إجمالى تكلفتها المالية 423،6 مليون جنيه، وذلك من إجمالى 14 مشروع تابع للصندوق، فضلًا عن مشروعات الخطة الإستثمارية الموحدة للعام المالى الحالى 2023/2024. 

 

جاءت مشروعات صندوق "تحيا مصر" بقرى نصر النوبة والتى تشمل التالى: 

1- مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب شاملة المحابس وغرفها بأقطار مختلفة وبطول 5 كم داخل قرى مركز نصر النوبة. 

2-تطوير وإستكمال مركز شباب مدينة نصر النوبة. 

3- توريد تجهيزات لـ 4 سيارات إطفاء لقرى بلانة وتوشكى وخريت ووادى النقرة بمركز نصر النوبة. 

4- استكمال مبانى ومرافق قريتى إبريم ووادى العرب بالظهير الصحراوى بنصر النوبة. 

5- تم توصيل المرافق الخارجية للمنطقة الصناعية الحرفية الجديدة بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة. 

6- إنشاء محطة مياه الشرب سعة 5000 م3 / يوم بقرية عنيبة لخدمة 4 قرى مجاورة. 

 7- إنشاء شبكات الإنحدار وخطوط الطرد لمحطات رفع 8 قرى بمركز نصر النوبة. 

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صندوق تحيا مصر مشروعات مركز نصر النوبة أسوان تكلفة 423 مليون جنيه

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