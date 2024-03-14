الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

نفوق 30 رأس ماشية في حريق التهم مزرعة مواشي بأسوان

نفوق ماشية في حريق
نفوق ماشية في حريق

أجرت الجهات المعنية بمركز إدفو، شمال أسوان، مساء الخميس، معاينة مبدئية لموقع اندلاع النيران فى مزرعة داخل قرية أبو غلاب فى الرمادي، ما أدى إلى نفوق 30 رأس ماشيه "عجل"، ولم يسفر الحريق عن أى اصابات أو خسائر فى الأرواح.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمركز إدفو شمال أسوان من السيطرة على اندلاع حريق هائل، ما أدى إلى انتشار النيران فى مزرعة ونفوق عدد 30 رأس ماشية ولم يسفر أي إصابات بشرية أو خسائر فى الأرواح. 

تفاصيل حول الحريق 

تعود التفاصيل عندما تلقت قوات الحماية المدنية بمركز إدفو شمال أسوان، إخطارًا يفيد بإندلاع حريق هائل فى مزرعة بقرية أبو غلاب التابعة لدائرة المركز، ما أسفر عن نفوق إعداد كبيرة لروؤس الماشية

على الفور، انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وتم السيطرة وإخماد الحريق قبل امتداده بالاحواش المجاورة.

وعند الانتقال والمعاينة تبين أن الحريق أدى لنفوق 30 رأس ماشيه "عجل".

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

اندلاع حريق قرية أبو غلاب نفوق 30 عجل الحماية المدنية أسوان

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