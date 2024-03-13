الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

نادى القضاة يهدى درع لمحافظ أسوان تقديرًا لجهوده المبذولة ودعمه الدائم للمجتمع

لقاء محافظ أسوان
لقاء محافظ أسوان

 استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وفد مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار خالد حمد، والذين قدموا التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، مشدين بملحمة التطوير والتجميل التى تشهدها عروس المشاتى خلال الفترة الحالية مما يجعلها واجهة مشرفة أمام ضيوف وزائرى المحافظة. 

فيما أكد محافظ أسوان أن الفترة الحالية تحتاج لكل يد تبنى وتعمر لتحقيق مزيد من معدلات التنمية المستهدفة وهو ما نسعى لتنفيذه من خلال تحويل أى أفكار أو مقترحات هادفة وبناءة فى تنفيذ المشروعات بمختلف قطاعات العمل العام. 

كما أكد المحافظ أن التكاتف والتلاحم بين أبناء أسوان يعكس مدى الوعى المستنير لديهم، وهو ما يعود بشكل إيجابى على منظومة العمل التنفيذى للوصول إلى كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات فى الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

وفى نهاية اللقاء أهدى أعضاء مجلس إدارة نادى القضاه درع النادى لمحافظ أسوان تقديرًا لجهوده المبذولة وسعيه المستمر والدؤوب لخدمة الوطن والمواطنين، ودعمه الدائم للمجتمع الأسوانى ومؤسساته المختلفة. 

محافظ أسوان درع نادي القضاة التهنئة دعم المجتمع الأسوانى

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