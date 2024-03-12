بينهم 4 اطفال.. إصابة 15 شخصا إثر انقلاب "ميكروباص" بصحراوى أسوان

أصيب15 شخصًا إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربى عند مركز إدفو شمال محافظة أسوان، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الحادث



وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث أنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدًا عند الكيلو 90 بمركز إدفو شمال المحافظة، مما أسفر عن إصابة 15 شخص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى النيل التخصصى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.



وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتبين بالمعاينة أن الحادث وقع عند الكيلو 90 بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدًا عند مركز إدفو، وأدى إلى أصابة 15 شخص.

بيانات المصابين

وتبين بمعاينة الجهات المختصة للحادث أن المصابين هم كلًا من:علوان حامد محمد، عمره 65 سنة، وإصابته كدمات متفرقة بالجسم، و عبدالباسط حسين حسب الله، عمره 44 سنه، وإصابته جرح قطعى بالساعد الأيسر، ومحمد صالح عبدالحفيظ، عمره 51 سنه، وإصابته اشتباه كسر بالفقرات العنقية، محمد عثمان محمد، عمره 68 سنه، وإصابته جرح قطعي بفروة الرأس، و صباح حسين شحات، عمرها 45 سنه، وإصابتها اشتباه خلع بالكتف الأيسر، و بسمة محمد محمود، عمرها 30 سنة،و وإصابتها جرح قطعي بفروة الرأس، وعايده حامد محمد عمرها 65 سنة، وصفاء محمد على عمرها 29سنة، واصابتهن كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم، وفاطمة صالح عبدالحميد عمرها 38 سنة، وإصابتها كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم.

إصابة 5 أطفال

وأصيب فى الحادث ايضًا 5 أطفال أشقاء، وهم كلًا من: أحمد محمود أحمد على، وإصابته بتر بالزراع الأيسر، وأشقاءه الـ4 وهم: فاطمة محمود أحمد على، عمرها 3 سنوات، ومنصور محمود أحمد على، عمره سنتين، وعمر محمود أحمد على، وعمره 4 سنوات، بحانب طفل آخر مصطفى محمد أحمد على، عمره سنة.

وتم نقل جميع المصابين بواسطة سيارات الأسعاف إلى مستشفى النيل بمركز إدفو لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها.