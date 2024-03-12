الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. إصابة 11 شخصا في تصادم سيارتين بشمال أسوان

اسعاف
اسعاف

وقع حادث تصادم سيارتين عند منطقة دار السلام بمركز دراو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن أصابة 11 شخص، تزامنًا مع ثانى أيام شهر رمضان المبارك، وعلى الفور توجهت سيارات الأسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل حول الحادث 

وتعود التفاصيل عندما تلقى مركز شرطة دراو شمال محافظة أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارت عند منطقة دار السلام التابعة لدائرة المركز، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الأسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته والوصول إلى الأسباب وراءها، ورفع آثاره من الطريق لحماية المارة والحفاظ على أرواحهم.

بيانات المصابين 
وتبين بالمعاينة أن المصابين هم: مديحة عيد حامد، عمرها 52 سنة، وإصابتها اشتباه كسر بالعمود الفقرى، وبخيته على محمود، عمرها 62 سنه، وإصابتها اشتباه خلع بالكتف الأيمن، وممدوح غريب عبد الستار، وعمره 45 سنة، وإصابته كسر مفتوح بالذراع الأيمن، ومنى أحمد عبدالرازق، عمرها 17 سنة، وإصابتها اشتباه كسر بالكتف الأيمن، وأسماء عبدالرسول ركابى، عمرها 17 سنة وإصابتها اشتباه كسر بالحوض.

وأصيب أيضًا إثر الحادث عاطف خميس فهمي، وعمره 20 سنة، وإصابته جروح متفرقة بالجسم، وفادية محمد أحمد، وعمرها 40 سنة، وإصابتها كدمات بالظهر والرأس، وياسين تقادم أحمد، عمره 28 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالحوض وبالكتف الأيمن، ويوسف أحمد سعيد، عمره 18 سنة، وإصابته كدمات متفرقة بالجسم، وهند منصور محمد، عمرها 65 سنة، وإصابتها اشتباه كسر بالساق اليسرى.

وتم نقل جميع المصابين بسيارات الأسعاف إلى مستشفى دراو المركزي لتلقي العلاج، اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها.

حادث تصادم اصابة 11شخص دار السلام أسوان

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