عثور طاقم إسعاف بأسوان على 755 ألف جنيه.. والمشرف: مسئوليتنا توصيل الأمانات لأهلها

لم تكن الواقعة الأولى لرجال إسعاف أسوان، ولكن كان هناك العديد من المواقف التى تثبت مدى أمانتهم وصدقهم فى مراعاة مصابي الحوادث وما يرافقهم من مسلتزمات.

ومع حلول شهر رمضان المبارك، جاءت واقعة جديدة لتأكد على أمانة رجال إسعاف أسوان ليصبحوا بمثابة مثال يقتدى به الجميع، عندما عثر طاقم إسعاف بطريق إدفو مرسى علم على مبلغ مالى تبلغ قيمته حوالى 755 ألف جنيه، وتم اتخاذ اللازم وتسليمه لرجال شرطة مركز إدفو.

وتكون طاقم الإسعاف من: حسين عبدالراضي، مشرف قطاع إدفو، وعصام أحمد عبدالراضي، سائق السيارة، ومحمد على ياسين، المسعف.

تفاصيل عثور رجال الإسعاف على مبلغ مالى برفقة مريض

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارًا حول وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق إدفو مرسى علم وتحديدًا عند الكيلو 33، ما أدى إلى وقوع مصاب.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وعند وصول سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث لمعاينته وفحص المصاب وإجراء الإسعافات الأولية له لإنقاذه، تبين أن المصاب فى حالة غياب عن الوعى، وهناك مبلغ مالى برفقته تبلغ قيمته 753.900 ألف جنيه.

وتم نقل الحالة إلى المستشفى فورًا، وتسليم المبلغ المالي بالكامل لنقطة الشرطة.

من جانبه، قال حسين عبدالرحمن، مشرف إسعاف قطاع إدفو، إنه قد ورد بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق إدفو مرسى علم وبالتحديد عن الكيلو 33، وإنه كالمعتاد عند ورود البلاغ تحركت سيارة الإسعاف مباشرة إلى مكان البلاغ لنقل الحالة إلى المستشفى.

وأضاف أنه بعد وصول رجال الإسعاف وعند معاينتهم الحالة الصحية للمصاب تبين أنه فى حالة غيبوبة تامة، وبجواره شنطة محتوياتها عبارة عن مفرش، وجلباب، ومبلغ مالى قيمته 753،900 ألف جنيه.

وأوضح أنه بعد عثور رجال الإسعاف على المبلغ وأخطروه تحرك مباشرة إليهم، نظرًا لأن المبلغ المالى قيمته كبيرة جدًا ولا بد من تأمينهم عند عودتهم.

وأشار إلى أنه بمجرد توصيل حالة المصاب إلى مستشفى إدفو لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لحالته، توجهوا إلى نقطة الشرطة لتسليم المبلغ المالى الخاص بالمريض، حتى يتم استرجاعه له مرة أخرى بعد استقرار حالته.

ولفت إلى أنها لم تكن أول مرة لهم يتم العثور على المبلغ المالية أثناء عملهم وإرجاع الأمانة إلى أصحابها، فالأمانة صفة يتمتع بها كل رجال الإسعاف، ويكون لديهم حرص شديد لتوصيل المصابين وأمانتهم فى أمان، موضحًا أنه سبق له العثور على مبلغ مالى أيضًا برفقة مصاب كان يقرب حوالى 114 ألف جنيه وأعاده إلى أهله مرة أخرى.