نائب محافظ أسوان تتفقد مشروع مركز التعليم المجتمعى بجمعية النهضة

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالتوسع فى إنشاء المراكز التعليمية المتخصصة، والهادفة لتحقيق التمكين الإقتصادى للمرأة والشباب.

مشروع مركز التعليم المجتمعى

وقامت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بتفقد مشروع مركز التعليم المجتمعى الذى تقوم بتنفيذه شبكة مدن التعلم باليونسكو ووزارة التضامن الإجتماعى بجمعية النهضة بكيما، وذلك برفقه الدكتورة مرفت السمان إستشارى اليونسكو لمدن التعلم، ومحمد يوسف مدير مديرية التضامن الإجتماعى.

وأوضحت الدكتورة غادة أبو زيد بأنه ضمن مخرجات مؤتمر مدن التعلم الذى إستضافته المحافظة بحضور محافظ أسوان، وبرعاية وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة ودعم من مكتب اليونسكو بالقاهرة حيث شهد الإعلان عن إنشاء مركز للتعلم المجتمعى بأسوان ليكون مركز إشعاع للعلم والتنمية.

ولفتت إلى أن مركز التعلم المجتمعى بجمعية النهضة بكيما يضم 20 جهاز تابلت و2 لاب توب وشاشه عرض وداتا شو وروتر متنقل بما يساهم فى خدمة أكثر من 120 ألف مواطن فى نطاق جمعية النهضة بكيما والمناطق المجاورة حيث نجح المركز فى تقديم خدمات تدريبية متميزة لـ 250 سيدة وذوى الإعاقة، وتفقدت نائب المحافظ أيضًا أنشطة الجمعية، ومن بينها تنفيذ سيدة أسوانية لمشروع نموذجى للمشغولات اليدوية للعرجون والجلود حيث بدأ بالعمل فى المنزل ثم تحول إلى ورشة صغيرة، ويعمل معها 20 أسرة، ويتم تصدير المنتجات بما يمثل مشرف يحتذى به.

وفى سياق آخر أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان أن هناك نجاحات متتالية وانجازات عديدة حققتها وتحققها المبادرة الإنسانية " الناس لبعضهم " منذ أن تم إطلاقها فى مارس 2020، تواكبًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة لهم، مع تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للحالات الإنسانية والأسر الأكثر إحتياجًا.

وجاء ذلك خلال ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أثناء ترأسه لإجتماع مجلس أمناء مؤسسة " الناس لبعضهم ".