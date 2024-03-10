إصابة 13 شخصًا فى حادث تصادم سيارتين بأسوان

أصيب 13 شخصا، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وآخرى ميكروباص، مساء اليوم الأحد، بالطريق الزراعى عند قرية أبوالريش بحرى فى أسوان.

وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

تفاصيل حول الحادث

تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل بالطريق الزراعي عند منطقة خور أبوسبيرة بقرية أبوالريش بحرى التابع لدائرة المدينة، مما أسفر عن أصابة 13 شخصا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجار رفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

وفى سياق آخر كان قد وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالتوسع فى إنشاء المراكز التعليمية المتخصصة، والهادفة لتحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة والشباب.

وفى هذا السياق قامت الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ بتفقد مشروع مركز التعليم المجتمعى الذى تقوم بتنفيذه شبكة مدن التعلم باليونسكو ووزارة التضامن الإجتماعى بجمعية النهضة بكيما، وذلك برفقة الدكتورة مرفت السمان استشارى اليونسكو لمدن التعلم، ومحمد يوسف مدير مديرية التضامن الاجتماعى.

وقد أوضحت الدكتورة غادة أبوزيد أنه ضمن مخرجات مؤتمر مدن التعلم الذى استضافته المحافظة بحضور محافظ أسوان، وبرعاية وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة ودعم من مكتب اليونسكو بالقاهرة، حيث شهد الإعلان عن إنشاء مركز للتعلم المجتمعى بأسوان ليكون مركز إشعاع للعلم والتنمية.

ولفتت إلى أن مركز التعلم المجتمعى بجمعية النهضة بكيما يضم 20 جهاز تابلت و2 لاب توب وشاشة عرض وداتا شو وروتر متنقل بما يسهم فى خدمة أكثر من 120 ألف مواطن فى نطاق جمعية النهضة بكيما والمناطق المجاورة، حيث نجح المركز فى تقديم خدمات تدريبية متميزة لـ 250 سيدة وذوى الإعاقة، وتفقدت نائب المحافظ أيضًا أنشطة الجمعية، ومن بينها تنفيذ سيدة أسوانية لمشروع نموذجى للمشغولات اليدوية للعرجون والجلود، حيث بدأ بالعمل فى المنزل ثم تحول إلى ورشة صغيرة، ويعمل معها 20 أسرة، ويتم تصدير المنتجات بما يمثل مشرفا يحتذى به.