الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

7 مصابين جراء انقلاب "توك توك" بقرية الغنيمية شمال أسوان

انقلاب توك توك
انقلاب توك توك

أُصيب 7 أشخاص جراء انقلاب "توك توك" في قرية الغنيمية بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الأحد، وعلى الفور، توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية اللازمة. 

تفاصيل حول الحادث 

تعود تفاصيل الحادث عندما تلقت الجهات المختصة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب "توك توك" بقرية الغنيمية بمركز إدفو. 

وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما. 

وعلى الفور، انتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة وتبيَّن إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب "توك توك"، وتم رفع آثار الحادث وتيسر الحركة المرورية للطريق أمام المارَّة. 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها. 

أنقلاب توكتوك قرية الغنيمية مركز إدفو أسوان 7 مصابين

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