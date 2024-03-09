استعدادًا لشهر رمضان.. توزيع 21 ألف كرتونة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا بأسوان

قال محمود عليان، رئيس مدينة السباعية التابعة لمحافظة أسوان، إنه في ظل تعليمات محافظ أسوان المستمرة بتلبية المطالب الجماهيرية، وتوصيل الخدمات المختلفة للمواطنين في محل إقامتهم، فقد تم التنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا والأطفال الأيتام.

ولفت إلى أنه تم توفير 21 ألف كرتونة مواد غذائية شاملة السلع الغذائية المتنوعة، حيث تزن كل كرتونة 11 كجم، وتم توزيعها على المستحقين، وتوصيلها إلى منازلهم من خلال 42 مندوبًا.

جاء ذلك استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، في اجتماع المجلس التنفيذي الأخيرة بتقديم مختلف أوجه الرعاية للأسر الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل بقرى ومدن المحافظة، بالتنسيق مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وهو الذي يتواكب مع تنفيذ مبادرة "حياة كريمة".