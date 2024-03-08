الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حريق فى 3 محال بأسوان.. ماس كهربائى السبب

ارشيفية
ارشيفية

اندلع حريق في 3 محال بالمنطقة المحيطة بسكة حديد مدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، ما أدى إلى انتشار النيران فى أرجاء المنطقة. 

جرى الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة على النيران قبل انتشارها في الأماكن المجاورة، ولم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تفاصيل حول الحريق

تعود التفاصيل عندما تلقت وحدة الحماية المدنية بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بنشوب حريق في عدد من المحلات تقع بمحيط محطة قطار كوم أمبو التابعة لدائرة المدينة.

وعلى الفور انتقلت سيارتا إطفاء لمكان الحريق، وتمكنتا من السيطرة على الحريق قبل انتشاره بالأماكن المجاورة، ولم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتبين بالفحص والمعاينة أن السبب الرئيسي وراء اندلاع الحريق حدوث ماس كهربائي، ما أدى إلى انتشار النيران في 3 محال، وأسفر الحريق عن وقوع خسائر مادية فقط، ولا توجد خسائر في الأرواح.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

وفى سياق آخر، كان قد أُصيب 10 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ومركبة "توك توك"، مساء اليوم الخميس، وذلك بطريق قرية الرغامة شرق، التابعة لمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف؛ لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الحادث 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ومركبة "توك توك" بطريق قرية الرغامة شرق التابعة لدائرة المركز، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته والوصول إلى الأسباب وراءها، وإزالة آثاره من الطريق لحماية المارّة والحفاظ على أرواحهم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها.

حريق كوم امبو محال الحماية المدنية أسوان

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