الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تخفيضات تصل لـ 30 %.. أماكن معرض "أهلًا رمضان" فى أسوان

معرض اهلا رمضان
معرض اهلا رمضان

تعددت الأماكن المخصصة لمعارض "أهلًا رمضان" فى محافظة أسوان، حيث انه تم توزيعها على جميع المراكز علي مستوي المحافظة، لتوفير كافة أنواع الأساسية والغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق المحلية، وذلك ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار.

ووفرت معارض "أهلا رمضان" على مستوى محافظة أسوان تخفيضات علي جميع السلع الأساسية والسلع الغذائية والاستهلاكية والتى تراوحت نسبتها مابين 20 لـ30 %.

ومع حلول شهر رمضان المبارك وفرت معارض "اهلا رمضان" فى أسوان السلع الغذائية والأساسية بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء والأسر الأكثر إحتياجًا من خلال توفيرها بأسعار مخفضة لتلبى إحتياجات القاعدة العريضة من الأهالى على مستوى المحافظة.

أماكن معارض "أهلًا رمضان"

وتنشر "الدستور"، أماكن معارض "اهلا رمضان" على مستوى محافظة أسوان، والذى يبلغ عددهم 5:

1- المعرض الرئيسى داخل حديقة الشجرة بوسط مدينة أسوان.

2- مركز دراو يقع بجوار مخازن التجزئة لشركة المصرية للسلع الغذائية.

3- وفى مركز كوم أمبو يقع بمبنى حى غرب التابع للوحدة المحلية أمام قصر الثقافة.

4 - أما فى مركز نصر النوبة بحديقة نقابة المعلمين.

5- وبالنسبة لمركز إدفو يقع بمنبى الوحدة المحلية بشارع 23 يوليو.

 

وتستمر أعمال معارض "أهلًا رمضان" وعرض السلع الأساسية والغذائية حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

تزويد معارض "أهلًا رمضان"

ومن ناحيته شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان على المسئولين بضرورة تزويد معارض "أهلًا رمضان" فى مراكز ومدن المحافظة بكميات كبيرة من مختلف المنتجات بما يتناسب مع أسلوب العرض والطلب لإستيعاب وسد حاجة الإقبال الكبير والكثيف من أبناء المحافظة لشراء احتياجاتهم من تلك السلع الأساسية.

ووجه المحافظ، بوضع لافتات ولوحات توضيحية مدون عليها أسعار السلع الغذائية المخفضة داخل المعرض، ونسبة التخفيض مقارنه بأسعار السوق المحلى حتى يتم تعريف المواطن بما يبذل من جهود حكومية وتنفيذية لصالحه، بالإضافة إلى ضرورة وضع طفايات الحريق بالمعرض لتوفير الأمن والأمان الكامل للمترددين عليه والعاملين به.

وأكد اللواء أشرف عطية، أن يتم بالتوازى تكثيف الحملات الرقابية على كافة الأنشطة من خلال أجهزة المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة للمرور على منافذ بيع وتخزين السلع الغذائية بأنواعها المختلفة للتأكد من اعلان الأسعار بصورة واضحة، ومراقبة جودتها على الوجه الأكمل.

أسوان معارض اهلا رمضان تخفيضات السلع الغذائية

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