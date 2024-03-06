الأربعاء 06 مارس 2024
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محافظات

مواعيد فتح وغلق المحال برمضان.. محافظ أسوان يوجه بالالتزام لتلافي العقوبات

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه أعطى توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والجهات المعنية بالالتزام بالمواعيد المقررة لإغلاق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال الشهر الفضيل يوميًا الثانية صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن تلتزم الورش داخل الكتل السكنية يوميًا بالإغلاق الساعة العاشرة مساءًا عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.

جاء ذلك عقب صدور القرار الوزارى لوزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، والخاص بتطبيق بمواعيد فتح وغلق المحال في شهر رمضان اعتبارًا من الأحد المقبل وحتى نهاية إجازة عيد الفطر للعام 1445 هـ.

المواعيد لا تخضع لها محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز

ولفت اللواء أشرف عطية إلى أنه وفقًا للقرار فإن المواعيد المشار إليها لا تخضع لها محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

وأشار أشرف عطية إلى ضروة متابعة المحليات والأجهزة المختصة بتطبيق قرار مواعيد غلق وفتح المحلات والمطاعم بشهر رمضان بكل حزم والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية والتنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي للقيام بالحملات على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد، خاصة فى ظل خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وناشد محافظ أسوان، أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالإلتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة خلال تلك الفترة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار.

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