الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

لديكم مهلة أخيرة.. إنذار شديد من محافظ أسوان لمسئولي المحليات

اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان

وجّه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، للمسئولين فى المحليات إنذار شديد اللهجة لهم بإجراء حركة تغيرات منتظرة قريبًا.

جاء ذلك أثناء قيام المحافظ بجولة ميدانية مفاجئة فى عكس خط سيره المعتاد تفقد خلالها عدد من الشوارع الداخلية بالمناطق والأحياء السكنية.

شملت أحياء ومناطق المحمودية والشيخ هارون والسماد وكيما الطابية، إضافة إلى طرق وشوارع كسر الحجر والسيل وشرق البندر والمسلة الناقصة والسادات.

وشدد اللواء أشرف عطية على تكثيف أعمال النظافة العامة، ورفع المخلفات والتراكمات أولًا بأول، علاوة على إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطرق العامة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وخلق متنفس بيئى حضارى وجمالى للمواطنين.

ووجه  إلى أن مواجهة الظواهر السلبية فى الشارع الأسوانى هى مسئولية القيادات المحلية، مع العمل على الحزم والجدية فى الحد من هذه الظواهر، والتدخل السريع بالتنسيق مع الجهات المسئولة عن المرافق العامة. 

محافظ أسوان جولة ميدانية مفاجئة انذار شديد اللهجة حركة تغيرات التغيرات المحلية

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