لتطوير 3 مناطق.. محافظ أسوان يلتقي وفد جامعتي خوا جونج الصينية وعين شمس

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وفد كلية العمارة والتنسيق الحضري بجامعة خوا جونج الصينية وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، والذي ضم 37 من الأساتذة والعمداء والمعيدين والطلاب بالجامعتين.

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف صلاح ممثل وزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية "إدرس فى مصر (Study in Egypt)" واللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، والمهندس سيد بدوى رئيس إقليم جنوب الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، فضلًا عن الدكتور أحمد خالد مدرس الهندسة المعمارية والمنسق العام للمشروع، والدكتور أحمد العراقى مدرس الهندسة المعمارية والمشرف على المشروع، والدكتورJizhong shao أستاذ ووكيل قسم تنسيق المواقع بالجامعة الصينية.

الدورة التدريبية الثالثة للمشروع الدولى استوديو التصميم الدولى

جاء ذلك ضمن زيارتهم لأسوان لتنفيذ الدورة التدريبية الثالثة للمشروع الدولى المشترك والمتمثل فى إستوديو التصميم الدولى بأسوان ( World Design Studio ) فى الفترة من 1 إلى 6 مارس الجارى والتى تنظمها اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة ( يونسكو - ألكسو - إيسيسكو) بالتعاون مع المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية.

وفي كلمته، قدم اللواء أشرف عطية شكره لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى بقيادة الدكتور محمد أيمن عاشور على التنسيق المسبق الجيد والمتميز لهذا المشروع والذى يتم تنفيذه بأسوان بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو ليتم رفع التصميمات بواسطة وزارة التعليم العالى ومحافظة أسوان للمستوى الأعلى وهو ما سيحقق بدوره نتائج إيجابية من خلال تقديم مختلف وسائل الدعم من الجهات المعنية الحكومية والأكاديمية فى المناطق التى تم إختيارها بأسوان لتطويرها بإعتبارها مناطق ذات جذب سياحى بما يتوافق مع رؤية المحافظة فى تحقيق التكامل الأفريقى.

ولفت إلى أن أعضاء الوفد بالجامعتين يقومون حاليًا بتنفيذ الدراسات الميدانية داخل 3 مناطق حيوية وهامة لتحويلها لمناطق أكثر جذبًا للحركة السياحية وهى مناطق غرب سهيل والكرور، فضلًا عن الحديقة الدولية الإستوائية، ويراعى فيها الإستعانة بالهوية البصرية الخاصة بالمحافظة، وتنفيذ الرامبات والفتحات المرتبطة بذوى الإحتياجات الخاصة من أجل تحقيق هذا المشروع الهادف والمثمر والبناء لأهدافه المرجوه على الوجه الأكمل.

واختتم اللقاء بتبادل الدروع والهدايات، وإلتقاط الصور التذكارية مع وفد الجامعتين.

وجاء ذلك فى إطار الرؤية الشاملة لتطوير المناطق المتميزة بيئيًا وثقافيًا وسياحيًا داخل عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية لتحويلها لبانوراما جمالية تساهم فى زيادة وسائل الجذب السياحى لها تواكبًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للإرتقاء بعروس المشاتى.

محافظ أسوان يلتقي وفد جامعتي خوا جونج الصينية وعين شمس

محافظ أسوان يلتقي وفد جامعتي خوا جونج الصينية وعين شمس

محافظ أسوان يلتقي وفد جامعتي خوا جونج الصينية وعين شمس