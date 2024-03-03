الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يوجه باستكمال الخطة الاستثمارية للرصف

أعمال الرصف
أعمال الرصف

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مديرية الطرق بالتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لإنهاء أعمال الرصف والتطوير الجارية بالطرق الرئيسية والداخلية بمختلف المدن والمراكز، وأيضًا داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة ". 

وكلف محافظ أسوان بضرورة الانتهاء من مختلف المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها، والتي تستكمل بتنفيذ أعمال الرصف، وما يعقبها من الدهانات والتشجير والإنارة للظهور بالشكل الجمالي، وخلق متنفس حضاري للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد الملواني، مدير عام الطرق والنقل، أنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان، يتم مواصلة تنفيذ الخطة الاستثمارية للرصف للعام المالي الحالي 2023/2024 بإجمالي أطوال 50 كم، وباعتمادات مالية تبلغ 131.5 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه ضمن الجهود الجارية يتم استكمال أعمال الرصف للشوارع الرئيسية والداخلية في مناطق حي الشروق والرضوانية، مع استمرار تنفيذ باقي الأعمال في مراكز ومدن المحافظة.

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محافظ أسوان الطرق أعمال الرصف المدة الزمنية التطوير

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