ضمن المرحلة الثانية للموجة الـ22.. إزالة 9 تعديات على 28 ألف فدان بأسوان

تواصل الأجهزة المعنية بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان، جهودها المكثفة للقيام بالإزالة الفورية لأي تعديات، ضمن المرحلة الثانية للموجه الـ 22 تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بناءًا على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المشددة في هذا الشأن.

جهود الوحدات المحلية داخل المحافظة



وفى هذا الإطار أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدني، 7 حالات تعدى منهم 3 حالات صادر لها قرارات سابقة، و4 حالات إزالة فورية فى المهد وذلك بمساحة 27 ألف و900 م2 بنطاق قرية أبو الريش بحرى.



وشارك فى فعاليات الحملة القيادات الأمنية، ونائب رئيس المدينة، ورئيس القرية، فضلًا عن الفنيين والعاملين بالقرية والوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة.



كما أوقفت الوحدة المحلية أعمال بناء بدون ترخيص لدور مخالف وفك الشدة الخشبية ومصادرة الخامات المستخدمة فى المخالفة، وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بالإزالة الفورية فى المهد لحالتى تعدى بمساحة 256 م2 إحداهما بمنطقة أبو وير التابعة لقروى إقليت، والأخرى عبارة عن تعدى على أرض زراعية بمنطقة رؤوف بالتعاون مع الجمعية الزراعية بسبيل مكى، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.