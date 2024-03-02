مصرع مسجل خطر فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بأسوان

لقي مسجل خطر مصرعه، بمنطقة عزبة حجاجي بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم السبت، وذلك أثناء تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت قد وصلت معلومات سرية إلى الجهات الأمنية بمديرية أمن أسوان تفيد بتواجد مسجل خطر بعزبة حجاجى، وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية إلى مكان تواجد المسجل الخطر وفور وصولهم بدأ المسجل الخطر فى إطلاق النار، وتم تبادل إطلاق النار معه وأسفر عن مصرعه، وتم نقله بواسطة سيارات الإسعاف إلى المشرحة، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها.