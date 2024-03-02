السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع مسجل خطر فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بأسوان

ارشيفية
ارشيفية

لقي مسجل خطر مصرعه، بمنطقة عزبة حجاجي بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم السبت، وذلك أثناء تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

كانت قد وصلت معلومات سرية إلى الجهات الأمنية بمديرية أمن أسوان تفيد بتواجد مسجل خطر بعزبة حجاجى، وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية إلى مكان تواجد المسجل الخطر وفور وصولهم بدأ المسجل الخطر فى إطلاق النار، وتم تبادل إطلاق النار معه وأسفر عن مصرعه، وتم نقله بواسطة سيارات الإسعاف إلى المشرحة، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها. 

مسجل خطر طلقات النار كوم امبو قوات الأمن أسوان

مواد متعلقة

محافظ أسوان يشيد بالملتقى الثقافى لشباب المحافظات الحدودية

ورشة تدريبية للإعلاميين لمناهضة العنف ضد المرأة فى أسوان (صور)

استمرت 7 سنوات.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في "الدكة" النوبية

3 مصابين فى حادث تصادم سيارتين بأسوان

سيدات توشكى يستغثن بوزير الداخلية للقبض على بلطجى يهدد أمانهن: "إحنا مرعوبين"

محافظ أسوان يستبعد مدير مكتبة مصر العامة وإلغاء ندب أحد المسئولين

محافظ أسوان يكرم القيادات النسائية ضمن برنامج "المرأة تقود بالمحافظات"

محافظ أسوان: ضخ 3 ألاف طن سكر واستكمال افتتاح معارض "أهلا رمضان"

الأكثر قراءة

6 وجوه جديدة على رادار حسام حسن للانضمام للمنتخب استعدادًا لبطولة الإمارات

عاجل.. ضربات لا تتوقف.. اقتصاديون لـ"الدستور": الدولة نجحت فى السيطرة على دولار السوق السوداء

تطورات جديدة فى قضية "نيرة" طالبة العريش

اعترافات المدرس المتهم بقتل طالب وتقطيعه إلى أجزاء فى الدقهلية

تفاصيل ضوابط التموين لتداول 7 سلع استراتيجية والحد الأقصى لسعر البيع

خلافات بين أرملة حلمى بكر وأسرته على مكان دفنه.. تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياة حلمى بكر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

حسين دعسة

بيان من ورق!.

صفاء النجار

skins فيلم يناقش التشوهات الخلقية دون تعاطف أو تجميل

سارة شريف

فى اللحظة الأخيرة

وائل لطفي

ترشيحاتى لدراما رمضان

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيش في حالة "صدمة" بسبب نقص آلاف الجنود