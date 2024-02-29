الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يستبعد مدير مكتبة مصر العامة وإلغاء ندب أحد المسئولين

مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، استبعاد مديرة عام مكتبة مصر العامة، مع إلغاء ندب مسئول الجرافيك وعودته لعمله السابق، بالإضافة إلى إحالة الواقعة للتحقيق. 

وجاء ذلك عقب قيام المسئولين بفرع مكتبة مصر العامة بنشر فيديو يحتوى على مادة فيلمية ذات محتوي غير لائق.

محافظ أسوان لن أسمح بأى تجاوزات

من ناحيته أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه لن يسمح بأى تجاوزات فى هذا الصرح التنويرى والثقافى، والذى يجب أن يكون العاملين فيه مثال ونموذج فى احترام وتقدير الجميع، والعمل على تحقيق الترابط بين كافة فئات وأطياف المجتمع الأسوانى. 

محافظ أسوان استبعاد مكتبة مصر العامة فيديو غير اخلاقى الغاء ندب

مواد متعلقة

محافظ أسوان يكرم القيادات النسائية ضمن برنامج "المرأة تقود بالمحافظات"

محافظ أسوان: ضخ 3 ألاف طن سكر واستكمال افتتاح معارض "أهلا رمضان"

ضمن الموجه الـ22.. إزالة 47 حالة تعد بمساحة 22 ألف في أسوان

استهدف 70 سيدة.. تواصل برنامج التثقيف المالى بقرى "حياة كريمة" فى أسوان

بأسعار مخفضة.. محافظ أسوان يفتتح معرض "أهلًا رمضان" بحديقة الشجرة

إصابة شخص بطعنة نافذة فى مشاجرة بأسوان

إصابة 4 أشخاص في تصادم ميكروباص بعمود إنارة بأسوان

وفد الأمم المتحدة يقدم الشكر لمحافظ أسوان على تقديم الدعم للوافدين السودانيين

الأكثر قراءة

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

عاجل.. اقتصاديون: مصر مؤهلة لجذب الاستثمارات وتحقيق الاكتفاء الذاتى

عاجل| "أنا ربنا نصرنى".. رسائل نارية لـ"كهربا" بعد دفع غرامة الزمالك

محمود كهربا يسدد 75 مليون جنيه للزمالك 

"الدستور" تطلق موقعًا إلكترونيًا لإصدارها الثقافي "حرف"

"كنت عايز أرد طليقتى".. القصة الكاملة لمقتل جواهرجى بولاق أبوالعلا على يد عاطل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خيط الدم يمتزج مع خيط الطحين

د هند جاد

العنف ضد المرأة.. كلاكيت العقلية الذكورية المتخلفة!

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «3 - 3»

وائل لطفي

جمعية مكافحة «السرسجية»

منى رجب

حتى لا تتكرر مأساة حبيبة

ماجد حبته

توقيت زيارة البرهان

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكي: دعوات وقف حرب غزة ليس لها فرصة لوقف الهجوم الإسرائيلي

ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة شارع الرشيد إلى 104 شهداء و760 مصابًا

ارتفاع عدد شهداء مجزرة شارع الرشيد فى غزة إلى 70