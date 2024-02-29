محافظ أسوان يستبعد مدير مكتبة مصر العامة وإلغاء ندب أحد المسئولين

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، استبعاد مديرة عام مكتبة مصر العامة، مع إلغاء ندب مسئول الجرافيك وعودته لعمله السابق، بالإضافة إلى إحالة الواقعة للتحقيق.

وجاء ذلك عقب قيام المسئولين بفرع مكتبة مصر العامة بنشر فيديو يحتوى على مادة فيلمية ذات محتوي غير لائق.

محافظ أسوان لن أسمح بأى تجاوزات

من ناحيته أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه لن يسمح بأى تجاوزات فى هذا الصرح التنويرى والثقافى، والذى يجب أن يكون العاملين فيه مثال ونموذج فى احترام وتقدير الجميع، والعمل على تحقيق الترابط بين كافة فئات وأطياف المجتمع الأسوانى.