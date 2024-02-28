إصابة 4 أشخاص في تصادم ميكروباص بعمود إنارة بأسوان

أصيب 4 أشخاص بينهم سيدة ألمانية الجنسية، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة على الكورنيش الجديد بمدينة أسوان، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

وتلقت الجهات المعنية فى أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة على الكورنيش الجديد بمدينة أسوان، أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بينهم مصابة أجنبية وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة وتبين أن أسماء المصابين، محمد العزب حامد 33 سنه التشخيص اشتباه كسر بالقدم اليسرى واشتباه كسر بالعمود الفقرى، جيتا بيتا جيمباش السن 75 ألمانية الجنسية، والتشخيص جرح قطعي بالجبهة واشتباه كسر بالعمود الفقرى، محمد محمود قاسم 25 سنه التشخيص اشتباه كسر بالساعد الايمن وكدمات متفرقه بالجسم، مني محمد محمد 45 سنه التشخيص اشتباه كسر بالعمود الفقرى، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.